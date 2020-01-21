"Уралсиб" не ожидает заметного понижения ориентира ставки 1-го купона новых бондов Сбербанка, говорится в обзоре корпорации.

Сбербанк (-/Ваа3/ВВВ) первым из российских эмитентов выйдет на первичный рынок в новом году: во вторник в 10:00 банк открыл книгу заявок на выпуск серии 001Р-SBER15, сбор которых продлится до 15:00 среды. Объем составит не менее 15 млрд руб., срок обращения – четыре года.

"Ориентир ставки первого купона равен 6,3% годовых, что транслируется в доходность 6,4% годовых и премию к ОФЗ порядка 65 б.п., - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - В ноябре прошлого года был размещен двухлетний выпуск Сбербанк-001Р-SBER14 на 15 млрд руб. под ставку купона 6,4% годовых, который сейчас на вторичном рынке торгуется с доходностью 6,05% годовых, что предполагает спред к ОФЗ порядка 45 б.п. Новая бумага обещает стать одной из наиболее длинных на кривой банка. Мы полагаем, что премия к ОФЗ составит порядка 60 б.п., то есть заметного понижения ориентира быть не должно. Размещение облигаций на бирже запланировано на 27 января".