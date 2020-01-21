Снижение цен на нефть и общее ухудшение новостного фона во вторник способствуют умеренному снижению рубля - РФПИ

Снижение цен на нефть и общее ухудшение новостного фона во вторник способствуют умеренному снижению рубля до 61,80/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Однако эксперт уверен, что предстоящие налоговые выплаты привлекут на этих уровнях экспортеров для продажи валютной выручки.

"По-прежнему не видим серьезных рисков для российский валюты, учитывая привлекательные фундаментальные показатели относительно других ЕМ конкурентов, улучшение экономических перспектив в мире (окажут поддержку несырьевому экспорту) и в России (позитивно для настроений бизнеса, хотя также может поддержать и спрос на импорт) и сохранение потенциала для умеренного снижения ставки ЦБ, что должно поддержать приток иностранцев в ОФЗ и другие российские активы. Безусловно, волатильность на рынке сохранится, хотя ее показатели все равно остаются близко к минимальным отметкам, а это один из основных факторов, почему российский рубль интересен с точки зрения carry trade. Во вторник ждем изменения котировок рубля в диапазоне 61,50-62,00/USD", - отмечает Дмитрий Полевой..