Цена Brent в первом полугодии не выйдет из диапазона 60 - 65 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"

Сейчас фокус внимания участников рынка нефти смещен на переговоры по урегулированию конфликта в Ливии, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова. Лидеры противоборствующих сторон Ливии согласны на продолжение переговоров, но пока из-за военных действий добыча снижается. Общая добыча нефти в Ливии составляет около 1,2 млн баррелей и остается волатильной, отражая высокие геополитические риски, которые в ближайшее время вряд ли снизятся.

"Запланированное в марте заседание ОПЕК+ может быть перенесено на июнь 2020 года, что позволит "отстающим" странам улучшить исполнение сделки. Также мы ждем снижения добычи нефти Ираном из-за санкций. При таком сценарии мы ожидаем движения цены Brent в диапазоне 60-65 долл. за баррель в первом полугодии", - прогнозирует эксперт УК "Альфа-Капитал".