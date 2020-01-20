Рынок акций РФ начал неделю с преодоления рубежа 3200п по индексу Мосбиржи, лидировал Мечел

Москва. 20 января. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и подорожавшей нефтью под влиянием напряженности на Ближнем Востоке, индекс Мосбиржи обновил максимум и закрепился выше рубежа 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Мечела".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3219,92 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 3226,89 пункта), индекс РТС - 1646,6 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8,7%.

Доллар подрос до 61,6 рубля (+0,05 рубля).

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

Подорожали акции "Мечела" (+8,7% и +3,8% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+6,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%, до 21,85 тыс. рублей), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%).

Просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

В минувшую пятницу индексы в США обновили максимумы, в понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), также забуксовала Европа (индексы FTSE, CAC 40 снизились на 0,3-0,4%, немецкий DAX подрос на 0,1%), слабо снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник сохранил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, на уровне 4,15% годовых.

Начиная с августа НБК устанавливает размер LPR-ставок 20-го числа каждого месяца. Ставка по пятилетним кредитам 20 января была установлена на уровне 4,80% годовых, как и в декабре.

Нефть в понедельник подросла на сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 января. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $65,12 за баррель (+0,4% и +0,4% в пятницу), мартовская цена WTI - $58,69 за баррель (+0,2% и +0,03% в пятницу).

Росту цен в понедельник способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого ведет китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, помимо внешнего оптимизма поддержку рынку акций РФ оказывает приток капитала (в период с 9 по 15 января притока капитала на рынок российских акций и облигаций составил $480 млн), а также назначение новым премьер-министром РФ Михаила Мишустина. Сейчас все внимание сосредоточено на формировании нового правительства, о чем, как ожидается, станет известно в ближайшие дни (не ранее вторника). В хорошей форме находятся акции нефтедобывающих компаний, поддержку которым оказывает рост цен на нефть на фоне напряженности в Ливии. Сезон отчетности компаний на этой неделе продолжается, кроме того, начинает работу Экономический форум в Давосе.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон остается вполне позитивным благодаря заключению торговой сделки между США и Китаем. Даже в агентстве Fitch повысили прогноз роста мировой экономики в текущем году до 2,6% с прежних 2,5%. Впрочем, темпы роста совпадут с тем, как росла мировая экономика в 2019 году. Тем не менее, этих темпов хватило, чтобы российский рынок показал рост прибыли. "Северсталь" сообщила о сокращении выплавки стали в 2019 году на 2%, а НЛМК снизил выпуск продукции на 10%. Однако рынок это не испугало, поскольку инвесторы рассчитывают на увеличение продаж в 2020 году в связи с активизацией инфраструктурных проектов.

Акции "Норникеля" обновили максимумы на фоне повышения стоимости палладия выше $2270 за тройскую унцию. Платина также закрепилась выше $1000 за тройскую унцию.

В швейцарском Давосе начинается Всемирный экономический форум. На повестке дня обсуждение ответственности бизнеса перед обществом, а не только модель акционерного капитализма. Нефть Brent подорожала на очередных форс-мажорах в Ливии, где армия перекрыла трубопроводы, которые транспортируют нефть с месторождений на юго-западе страны, что может сократить ее поставки на 90%. Если оценивать общее состояние рынка, то ливийские объемы могут быть легко компенсированы другими поставщиками. Однако ливийская нефть по качеству относится к легким сортам, поэтому ее дефицит может привести к проблемам на ряде НПЗ. Заменой ливийской нефти может стать нефть из Алжира, которая также используется для разжижения тяжелых сортов, добавил аналитик.

У отечественных инвесторов пока нет оснований считать рынок дорогим, кроме сигналов о его технической перекупленности. По фундаментальным оценкам он все еще остается привлекательным, считает Кочетков.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, в понедельник индекс МосБиржи легко преодолел сопротивление на отметке 3200 пунктов, обновив максимум за счет ряда факторов. Это уход от рисков эскалации торговых конфликтов, мягкая монетарная политика регуляторов, снижение санкционных угроз в отношении РФ, комфортные цены на энергоносители, высокая дивидендная доходность бумаг, активный приход на рынок новых частных инвесторов. Кроме того, рынки акций позитивно реагируют на планы США и КНР снижать налоговую нагрузку на бизнес в течение 2020 года.

Предупреждения Международного валютного фонда о возможности сокращения темпов роста мирового ВВП в 2020 году на 0,1 процентного пункта (до 3,3%) не сильно смутило покупателей фондовых активов. На российском рынке рост, как и в пятницу, носил фронтальный характер. В числе лидеров в начале недели попали недооцененные бумаги "РусГидро" и "РусАла". На фоне рекордного подъема котировок палладия продолжилось ралли в акциях "Норникеля".

Нефть Brent закрепляется выше $65 за баррель из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в результате которой возникают трудности с поставкой на рынок ливийского и иракского сырья. Удорожание нефти несколько сдерживает статистика от Baker Hughes о росте числа активных буровых в США на 14 единиц (до 673 штук).

Во вторник умеренный подъем российского рынка может продолжиться. В отсутствие сигналов из США, где биржи не работают из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга, инвесторы будут внимательно следить за динамикой азиатских и европейских площадок. Также во вторник в России ожидается объявление состава нового правительства РФ. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 января - 3185-3230 пунктов, считает Дейнека.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, как это уже неоднократно наблюдалось (инцидент с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, конфликт между США и Ираном), способен оказывать нефтяным котировкам поддержку, однако в условиях растущей добычи нефти в США и на фоне замедляющегося глобального спроса на энергоносители этому фактору тяжело стать драйвером цен на нефть в долгосрочной перспективе. Текущие события, скорее всего, также окажут ценам на нефть только краткосрочную поддержку, полагают эксперты банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+39,9%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+37,3% и +37,7% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+18,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+14,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+11,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+9%).

Подешевели бумаги ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-6,3%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,36 млрд рублей (из них 7,891 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).