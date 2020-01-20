Рубль и ставка ЦБ: власти остановили тренд на укрепление рубля - "БКС Глобал Маркетс"

Власти остановили тренд на укрепление рубля: после того, как на прошлой неделе Минфин объявил об удвоении покупок валюты для ФНБ, динамика курса рубля развернулась, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По итогам недели курс российской валюты составил RUB 61,56/$ против RUB 61,06/$, зафиксированных на закрытие рынка 10 января.

"Двумя факторами, которые в ближайшие недели определят валютный тренд рубля, станут: ситуация на мировых рынках (мы ожидаем коррекции после заключения торговой сделки США-КНР) и решение ЦБ 7 февраля (мы прогнозируем снижение ставки на 25 б.п. до 6%), - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс". - В итоге курс рубля, по нашему прогнозу, может возвратиться к уровням около RUB 63/$. Свой прогноз среднего курса на 2020г мы не меняем: ожидаем, что рубль будет торговаться у отметки в RUB 64/$. Слабый спрос, комфортные цены на нефть и высокая база 1К19 – вот причины продолжающегося активного замедления инфляции в РФ".

По прогнозам аналитиков, темпы роста потребительских цен в январе составят 2,5% г/г, а в феврале, возможно, уйдут еще ниже. Это позволит ЦБ снизить ставку на следующем, февральском, заседании; специалисты "БКС Глобал Маркетс" также прогнозируют еще одно сходное снижение ставки в середине года.