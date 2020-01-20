Индекс Мосбиржи в понедельник достиг нового исторического максимума - ГК "ФИНАМ"

Новый исторический максимум по индексу Мосбиржи был достигнут в понедельник, валютный индекс РТС также вырос и достиг значений апреля 2012 года, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

По мнению эксперта, текущее ускорение на фондовых рынках стоит рассматривать как достаточно спекулятивное, ряд рисков для российского рынка уже отчетливо прослеживаются: это и вероятность новых санкций, о которых нам напоминают мировые рейтинговые агентства, и вероятная коррекция в комодитиз на фоне отсутствия ускорения мирового экономического роста.

"Например, если цены на палладий существенно скорректируются после малообъяснимого ралли, также скорректируются и акции ГМК Норникель; не стоит рассчитывать и на рост акций Газпрома, после не лучших результатов по поставкам газа на рынок Европы за 2019 год. В определенной степени отсутствие укрепления рубля на текущем рынке и есть сигнал к проявлению осторожности в инвестировании в российские активы", - отмечает Ярослав Кабаков.