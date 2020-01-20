Целевой курс рубля на краткосрочном горизонте составляет 61,25-62 за доллар - Sberbank Asset Management

Незначительная коррекция в валютах развивающихся рынков на прошедшей неделе отчасти привела к умеренному ослаблению рубля (на 0,9%), отмечается в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. "В краткосрочной перспективе мы не ожидаем усиления волатильности в рубле. При этом основным фактором динамики российской валюты, вероятно, будет общий настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. Целевой курс рубля на краткосрочном горизонте составляет 61,25-62 за доллар", - прогнозирует эксперт.