"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для GDR НЛМК до "продавать"

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с "держать" до "продавать" в связи с ограниченным потенциалом роста котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость депозитарных расписок НЛМК, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $18,50 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $21,75 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,26 за штуку.