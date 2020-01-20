Рубль днем почти не меняется к доллару и евро на фоне слабой активности игроков из-за неработающих бирж в США

Москва. 20 января. Доллар слегка повышается, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль не меняется к бивалютной корзине на фоне слабой активности игроков из-за неработающих бирж в США, где отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Курс доллара США составил 61,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,26 руб./EUR1, подешевев на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,35 копейки - до 64,58 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 января на 6,79 копейки, до 61,4654 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,76 копейки, до 68,2082 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на неактивных торгах понедельника. Американские биржи закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга, поддержку рынкам продолжает оказывать оптимизм инвесторов, связанный с подписанием между США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в минувшую среду подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Рубль выглядит несколько лучше других валют emerging markets, так как получает поддержку от спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к пику налогового периода января, а также со стороны нефтяного рынка. Котировки "черного золота" растут на новостях о сокращении добычи в Ираке и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,77% - до $65,35 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,63% - до $58,95 за баррель.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает блокирование экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Ливийская National Oil Corporation (NOC) объявила форс-мажор, что позволяет Ливии приостановить исполнение контрактов на поставку нефти.

По прогнозу компании, добыча может сократиться на 800 тыс. б/c, что приведет к сокращению доходов на $55 млн в день.

"Сегодня в США выходной - день памяти Мартина Лютера Кинга, что снижает активность торгов. Большинство валют развивающихся стран корректируются к доллару США, индексы акций снижаются, за исключением акций восточноевропейских стран. Руль сохраняет стабильность, торгуясь вблизи 61,5 руб./$1. На валютный рынок начинают оказывать влияние предстоящие налоговые выплаты, на этой неделе экспортеры предъявят повышенный спрос на рубли в преддверии основных налоговых выплат, 27 января уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Суммарный объем выплат, по нашим оценкам, превысит 1 трлн рублей. Тем временем давление на курс продолжают оказывать выросшие покупки валюты Центробанком РФ в интересах министерства финансов в рамках бюджетного правила", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На локальном валютном рынке новая неделя началась довольно спокойно. Пара "доллар-рубль" консолидируется на уровне 61,5 руб./$1, а пара "евро-рубль" удерживает позиции выше 68 руб./EUR1. Предстоящая неделя будет не столь богата с точки зрения важной макростатистики с внешних рынков, тем не менее ожидаются такие важные события, как заседания мировых центральных банков (ЕЦБ, Банки Японии и Канады), а также экономический форум в Давосе (основное внимание на котором будет приковано к выступлению президента США Дональда Трампа). Однако для локального рынка, вероятно, более важным событием станут предстоящие налоговые платежи с соответствующей продажей валютной выручки экспортерами. В то же время стоит заметить, что на прошлой неделе доллар неоднократно встречал сопротивление при продвижении в сторону 62 руб./$1, что могло быть следствием предварительных валютных продаж в рамках подготовки к налоговому периоду (с учетом ослабления доллара за последний месяц и с начала года экспортеры продавали валюту при первой возможности более привлекательного курса). Поэтому на текущей неделе рубль может получить чуть меньшую поддержку, чем мог бы рассчитывать", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На предстоящей неделе рубль традиционно может получить поддержку благодаря приближению пика налоговых платежей, приходящегося на 27 января. Внешний фон остается умеренно позитивным, что оказывает рублю поддержку вместе с прочими рисковыми активами. Фактором неопределенности выступает предстоящее оглашение нового состава правительства. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ в среду позволят оценить, насколько политические события повлияли на аппетит инвесторов к российским активам. Текущий рост цен на нефть, вызванный приостановкой добычи нефти в Ираке и экспорта из Ливии, вряд ли может рассматриваться в качестве устойчивого фактора укрепления рубля. Как уже показывало обострение напряженности между США и Ираном, а также атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, рост цен на нефть, связанный с шоками предложения, не формирует устойчивой долгосрочной поддержки для рубля", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник по преимуществу остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 6,42% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 6,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне пятницы - 6,47% годовых.