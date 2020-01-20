Аналитики Saxo Bank сохраняют общий прогноз на подорожание золота, но предполагают возможность длительного периода консолидации

Аналитики Saxo Bank сохраняют общий прогноз на подорожание золота, но предполагают возможность длительного периода консолидации, которая может вызвать фиксацию прибыли и снизить цену в сторону уровней поддержки, которые сейчас находятся на $1535 и $1520 за унцию. Тем, кто играет на повышение в долгосрочной перспективе, беспокоиться вряд ли стоит, считают специалисты, если только цена не пробьет вниз консолидационный минимум конца 2019 года, расположенный ниже $1450 за унцию.