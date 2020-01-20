"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

"Мы считаем, что настало время фиксировать прибыль по нашей торговой идее "Лонг в акциях "Детского мира". Котировки бумаг компании наконец отразили сильный фундаментальный кейс ритейлера - доходность идеи составила 34% в долларах США и 29% в рублях, опередив индекс РТС на 19% с момента открытия идеи в конце ноября (то есть менее чем за 2 месяца)", - пишут эксперты.

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что большинство ожидаемых ими триггеров сработало, они видят дальнейший потенциал роста стоимости акций "Детского мира" и сохраняют позитивный фундаментальный взгляд на компанию.

"Несмотря на недавнее ралли в акциях "Детского мира", мы видим потенциал роста его бумаг на 19% с избыточной доходностью 3% к нашей целевой цене 140 рублей за акцию. Ближайшие катализаторы (операционные результаты за четвертый квартал 2019 года 24 января и финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года и 2019 год по МСФО 2 марта) могут преподнести позитивный сюрприз. Вместе с тем мы отмечаем риски, связанные с 180-дневным запретом на продажу бумаг (lock-up), принадлежащих АФК "Система" (MOEX: AFKS) и РКИФ, который истекает в мае", - говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс".