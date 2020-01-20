Нефтяные котировки на старте недели получают значимую поддержку в условиях усиления напряженности на Ближнем Востоке - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки на старте недели получают значимую поддержку в условиях усиления напряженности на Ближнем Востоке, говорится в обзоре "Нордеа банка". На фоне эскалации вооруженного конфликта в Ливии несколько ливийских портов приостановили экспорт нефти. В результате, национальная компания страны объявила чрезвычайное положение и отметила, что сокращение экспорта приведет к падению добычи сырья на 0.8 mbd. Кроме того, стало известно, что в Ираке (в одном из крупнейших производителей нефти в ОПЕК) добыча нефти на нескольких месторождениях была временно приостановлена в связи с усилением массовых протестов в стране. В результате, опасения за перебои в поставках сырья снова поддерживают нефтяные котировки: контракты на Brent в моменте торгуются на уровне $65.5/bbl. Тем не менее, как мы неоднократно уже наблюдали (инцидент с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, конфликт между США и Ираном), хотя рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и способен оказывать нефтяным котировкам поддержку, в условиях растущей добычи нефти в США и на фоне замедляющегося глобального спроса на энергоносители этому фактору тяжело стать драйвером цен на нефть в долгосрочной перспективе. Текущие события, скорее всего, также окажут ценам на нефть только краткосрочную поддержку.