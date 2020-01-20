Ориентированные на внутренний рынок компании останутся лидерами роста в ближайшей перспективе - Альфа-банк

Рост на российском рынке акций в понедельник продолжится на фоне оптимизма в связи с перестановками в правительстве, которые произошли на прошлой неделе, причем ориентированные на внутренний рынок компании останутся лидерами роста, говорится в обзоре Альфа-банка.

По мнению аналитика банка Джона Волша, в лидерах роста, вероятно, останутся компании, ориентированные на внутренний рынок, – ритейлеры, недвижимость и ИТ. В хорошей форме находятся акции нефтедобывающих компаний, поддержку которым оказывает рост цен на нефть на фоне напряженности в Ливии. Внимание рынка сегодня направлено на формирование нового правительства, о чем станет известно не ранее завтрашнего дня. Сезон отчетности компаний на этой неделе продолжается; кроме того, на этой неделе начинает работу Экономический форум в Давосе. Американские рынки сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.