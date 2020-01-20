Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне растущей нефти

Москва. 20 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,45-61,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,47 руб./$1 (-8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,235 руб./EUR1 (-2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6 копеек к уровню закрытия 17 января, до 64,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,08 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует плавный рост в основных валютных парах в начале торгов 20 января благодаря позитивной динамике мировых цен на нефть, сформировавшейся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $65,64 за баррель, что на 1,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,36%, до $64,85 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,09%, до $59,22 за баррель.

Росту цен на нефть в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg. Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Поддержку активам и валютам развивающихся стран оказывает также заключение США и Китаем промежуточной торговой сделки и одобрение Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут. Кроме того, в минувший четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.