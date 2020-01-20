Падение нефтедобычи в Ливии может привести к смещению рыночного баланса в сторону дефицита нефти - БКС

Падение нефтедобычи в Ливии может привести к смещению рыночного баланса в сторону дефицита, что будет поддерживать нефтяные котировки, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В понедельник с утра нефтяные фьючерсы торгуются ростом более чем на 1% на фоне воскресных новостей из Ливии.

По мнению эксперта, в стране, где последние 5 лет продолжается борьба за власть между двумя противоборствующими силами, добыча нефти имеет нестабильный характер. В очередной раз Национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажоре на двух крупнейших месторождениях, где добывается около 400 тыс. б/с. Оба месторождения оказались закрыты. Также прекращена отгрузка нефти с терминалов в экспортных портах Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина, что по оценке NOC может привести к постепенной потере в добыче 800 тыс. б/с.

"Приостановка экспорта и добычи может продлиться до тех пор, пока под контролем ООН не будет создан специальный спецсчет, на который будут поступать средства от добываемой на востоке страны нефти, - отмечает Игорь Галактионов. - Племена и общественность восточного региона утверждают, что сейчас доходы от нефти идут в том числе на поддержку боевиков и закупку военной техники, в то время как жители востока денег не получают. Падение нефтедобычи в Ливии может привести к смещению рыночного баланса в сторону дефицита, что будет поддерживать нефтяные котировки. Участники рынка сегодня с утра закладывают эти риски в котировки, благодаря чему фьючерсы на Brent торгуются около $65,5 за баррель. В случае сохранения проблем в Ливии цены могут продолжить рост выше $66".

Фьючерсы на Brent с утра торгуются с ростом на 1,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.