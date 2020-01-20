Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу подъемом до рекордных максимумов при поддержке статданных. Подъему индексов на минувшей неделе также способствовало заключение США и Китаем промежуточной торговой сделки и одобрение Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Кроме того, в минувший четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,18%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6 %, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Во вторник завершится двухдневное заседание Банка Японии. Регулятор, вероятно, не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики, но может немного улучшить экономический прогноз на текущий финансовый год, с учетом объявленных в конце прошлого года стимулирующих мер. Японский ЦБ, согласно прогнозам подавляющего большинства экспертов, сохранит процентную ставку по депозитам коммерческих банков на текущем уровне - минус 0,1% годовых, а целевую доходность десятилетних гособлигаций - на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта). Тем временем Народный банк Китая (НБК) сохранил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, на уровне 4,15% годовых. Ставка по пятилетним кредитам 20 января была установлена на уровне 4,80% годовых, как и в декабре.

В свою очередь цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $65,66 за баррель, что на 1,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,36%, до $64,85 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,08% - до $59,21 за баррель.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg. Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,427 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,831 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 января вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 661,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,64%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,61%) и "ВЭБ.РФ-18" (+0,61%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-03" (-0,8%), "МТС-001P-06" (-0,3%) и "ВБРР-001Р-01" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что группа компаний "Сегежа" планирует 27 января провести сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,25-7,50%, ему соответствует доходность к погашению 7,38-7,64% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 30 января. Это дебютное размещение эмитента.