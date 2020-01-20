Рубль попробует укрепиться по отношению к доллару в понедельник утром - Промсвязьбанк

Российская валюта попробует укрепиться по отношению к доллару в понедельник утром на фоне роста рынка энергоносителей, однако затем покупки в американской валюте могут возобладать, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"На валютной секции "Московской биржи" с утра ожидаем попыток укрепления российской валюты на фоне роста рынка энергоносителей. Также поддержку рублю может оказать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют умеренно позитивную динамику. Отметим, что активность покупателей в рубле продолжат сдерживать высокие объемы интервенций во исполнение бюджетного правила, - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - В результате ожидаем, что после позитивного открытия и попыток ухода доллара под отметку 61,5 рубля, покупки в американской валюте могут возобладать, что приведет к возвращению пары USD/RUB в диапазон 61,5-62 рубля и закреплению в этом коридоре. Из позитивных факторов для национальной валюты на предстоящей неделе выделим подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 27 января".