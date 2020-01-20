Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу подъемом до рекордных максимумов. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу подъемом до рекордных максимумов при поддержке статданных, при этом индекс Nasdaq продемонстрировал рост шестую неделю подряд.

Подъему индексов на минувшей неделе также способствовало заключение США и Китаем промежуточной торговой сделки и одобрение Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Кроме того, в минувший четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на рост числа новостроек в США в декабре 2019 года до максимума за последние 13 лет.

Число домов, строительство которых было начато в США в прошлом месяце, увеличилось на 16,9% относительно ноября и составило 1,608 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа новостроек в декабре до 1,38 млн домов.

Объем промышленного производства в США в декабре 2019 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Schlumberger Ltd. снизились на 1,06%, несмотря на то, что нефтесервисная компания отчиталась о прибыли и выручке в четвертом квартале 2019 года, которые превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги State Street подорожали на 1,66%. Финансовая холдинговая компания отчиталась о росте прибыли и выручки в четвертом квартале и сократила расходы.

Цена акций CSX Corp. уменьшилась на 0,44%, поскольку выручка оператора железных дорог в четвертом квартале снизилась существеннее, чем ожидали аналитики.

Акции Qualcomm Inc. укрепились на 4,49% после того, как аналитики Citi Research улучшили рекомендацию по бумагам.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 50,46 пункта (0,17%) - до 29348,1 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 12,81 пункта (0,39%), составив 3329,62 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 31,81 пункта (0,34%) - до 9388,94 пункта.

За неделю индексы продемонстрировали самые существенные темпы роста с 30 августа.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,24%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6 %, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Во вторник завершится двухдневное заседание Банка Японии. Регулятор, вероятно, не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики, но может немного улучшить экономический прогноз на текущий финансовый год, с учетом объявленных в конце прошлого года стимулирующих мер.

Японский ЦБ, согласно прогнозам подавляющего большинства экспертов, сохранит процентную ставку по депозитам коммерческих банков на текущем уровне - минус 0,1% годовых, а целевую доходность десятилетних гособлигаций - на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Тем временем Народный банк Китая (НБК) сохранил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, на уровне 4,15% годовых.

Начиная с августа НБК устанавливает размер LPR-ставок 20-го числа каждого месяца. Ставка по пятилетним кредитам 20 января была установлена на уровне 4,80% годовых, как и в декабре.

На прошлой неделе поддержку рынку оказало заключение торговой сделки между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в минувшую среду подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Акции японской Fast Retailing дешевеют на 1,55%, бумаги SoftBank Group Corp. теряют в цене 0,3%. В то же время котировки акций Advantest повышаются на 1,15%, а Tokyo Electron - на 0,5%.

Акции страховой компании AIA Group снижаются на 1,56% на торгах в Гонконге, акции CNOOC дешевеют на 1,63%, HSBC Holdings - на 0,33%. Бумаги China Life Insurance укрепляются на 1,14%, China Mobile - на 3,2%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics повышаются примерно на 2%, акции LG Electronics - на 3,6%.

В Австралии подорожали бумаги горнодобывающих компаний: акции Fortescue Metals выросли на 3,7%, Rio Tinto - на 0,9%, BHP - на 1,58%. Также укрепились акций банков, в том числе Westpac (+0,36%), Australia & New Zealand Banking Group (+0,28%) и National Australia Bank (+0,59%).

Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $65,7 за баррель, что на $0,85 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,67 (1,14%) - до $59,21 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,54 за баррель, поднявшись на $0,02 (0,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

На прошлой неделе цена Brent опустилась на 0,2%, WTI - почти на 0,9%, причем снижение было отмечено по итогам второй недели подряд.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

"Скачок цен на нефть является разумным ответом на новости из Ливии и говорит о повышенной нервозности на рынке, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. - События в Ираке потенциально являются еще более серьезными".