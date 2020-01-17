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17 января 2020 года 19:48

Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики

Москва. 17 января. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанного с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики.

Курс доллара США составил 61,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,21 руб./EUR1, подешевев на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,49 копейки - до 64,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам и позитивной динамики валют emerging markets. Оптимизм участников рынка поддерживается хорошим началом сезона корпоративной отчетности в США, ослаблением напряженности в отношениях с Китаем и позитивными экономическими данными из США и Китая.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

В пятницу стало известно, что темпы роста ВВП Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, что, хотя и является минимальным значением с 1990 года, соответствует нижней границе целевого показателя правительства в 6-6,5%. При этом в декабре рост розничных продаж и динамика промышленного производства в Китае превзошли прогнозы экспертов.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год, отметив, что заключение торговой сделки между США и Китаем "позитивно скажется на деловом доверии". Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году. Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

Чистый приток средств нерезидентов в госбумаги РФ в 2019 году составил $22,2 млрд против оттока в 2018 году в размере $5,3 млрд, следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России. В 2019 году приток инвестиций нерезидентов в госбумаги был во всех четырех кварталах: в первом они увеличились на $7,2 млрд, во втором - на $10,2 млрд, в третьем - на $1,4 млрд, в четвертом - на $3,4 млрд.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский на рубль на этой неделе проявил заметную стойкость перед неопределенностью, вызванной в среду отставкой правительства. "В начале недели пара "доллар-рубль" находилась вблизи отметки 61 руб./$1, сегодня вечером она находится на уровне 61,5 руб./$1. Таким образом, недельный рост доллара составил всего 50 копеек. Я не думаю, что у истории с новым правительством есть еще какое-либо заметное пространство для встряски рубля. Напротив, назначение нового премьер-министра, которым стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин, было позитивно встречено на рынке. Так, облигации федерального займа дорожают (доходность десятилетних ОФЗ 26228 снизилась на 5 базисных пунктов). Состав правительства еще не был озвучен, поэтому окончательное отыгрывание этой истории пока поставлено на паузу. В целом же, если смотреть на перспективы рубля, они довольно хорошие на фоне благоприятных настроений иностранных инвесторов в связи с подписанием первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, а также благодаря стабильным ценам на нефть, которые весь 2019 год находились в диапазоне $60-67 за баррель Brent. Кроме того, рост российской экономики и ее фундаментально сильные стороны способствуют притоку иностранного капитала и увеличению интереса к российским активам со стороны зарубежных инвесторов", - отметила Наумова.

"Рубль вновь укреплялся на торгах в пятницу. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3990 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,30%, недельная осталась на уровне 6,38%, а месячная снизилась до 6,42%. Опасения по поводу резкого роста расходов правительства были рассеяны новым премьер-министром Мишустиным, который заявил об акценте на рост эффективности расходов, а не их объёмов. Кроме того, на рубль оказывает влияние налоговый период. Экспортеры продолжают накапливать рублевую ликвидность", - пояснил аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне опасений инвесторов относительно сохраняющегося избытка предложения на мировом рынке. Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост глобальной экономики и также приведет к более активному спросу на нефть.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,37% - до $64,86 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,24% - до $58,67 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с. МЭА также подсчитало, что страны ОПЕК в декабре 2019 года добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,61 копейки, до 61,5333 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,02 копейки, до 68,5358 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 15,54 копейки по отношению к четвергу и составил 61,4466 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 18,01 копейки и составил 61,4511 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 572,345 млн, из которых $763,984 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 808,361 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 33,47 копейки, до 68,3674 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 39,34 копейки и составил 68,3402 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR805,637 млн, из которых EUR243,848 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR561,789 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 6,42% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,47% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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