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17 января 2020 года 19:41

Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи, раллировал на 10% в пятницу РусАл

Москва. 17 января. Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3196,88 пункта (+1,3%, максимум дня и новый пик - 3198,32 пункта), индекс РТС - 1637,75 пункта (+1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,4%.

Доллар просел до 61,5 рубля (-0,17 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,4-2,3%, доллар подорожал на 0,44 рубля.

Поднялись в пятницу акции "РусАла" (+10,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+6,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+4,4%, до 47,09 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,9% и +3,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%, до 21,524 тыс. рублей - новый максимум), "Мечела" (+2,8% и +2,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%).

Агентство РБК сообщило в пятницу со ссылкой на источники, близкие к "Мечелу" (MOEX: MTLR) и ее кредиторам, что компания Игоря Зюзина решила выйти из проекта по разработке Эльгинского месторождения, не найдя средств на выкуп доли Газпромбанка (MOEX: GZPR). По информации издания, "Мечел" решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском проекте, а также готов продать принадлежащие ему 51%.

Просели в пятницу бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,7-1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

В среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей Конгресса одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

В США в пятницу вышла неплохая статистика: число новостроек в декабре выросло на 17% - до 1,608 млн домов, что является максимумом с декабря 2006 года, тогда как ожидался рост до 1,38 млн домов.

Вместе с тем промпроизводство в США в декабре сократилось на 0,3% при прогнозах снижения на 0,2%.

Нефть в пятницу также подросла, цена Brent к 18:50 МСК почти на $0,3 превысила уровень суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,84 за баррель (+0,3% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $58,61 за баррель (+0,1% и +1,2% в четверг).

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, российские "голубые фишки" показали хороший рост при возросшей активности торгов. Бумаги "РусГидро" подросли в рамках коррекции после снижения в последние две торговые сессии. Компания опровергла информацию о планах по реструктуризации, но повышенная волатильность котировок акций сохраняется. Цены на палладий продолжают взлет, дорожают платина, никель и медь, что подогревает спрос на акции "Норникеля", которые вышли на новые максимумы. Подросли акции "Мечела" на фоне сообщений СМИ о том, что компания не планирует воспользоваться преимущественным правом по выкупу у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении.

На ведущих мировых фондовых площадках царит эйфория, поскольку свежая макроэкономическая статистика по Китаю оказалась достаточно оптимистичной. В США и Европе продолжаются публикации корпоративных отчетов ведущих компаний, отмечает Беденков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций в пятницу помимо внешнего оптимизма продолжал отыгрывать смену правительства РФ и планируемое усиление его работы по национальным проектам.

Среди лидеров роста оказались бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" - компания более других сталеваров ориентирована на внутренний рынок и получит дополнительные доходы за счет инфраструктурного строительства. Также спросом пользовались акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,2%) на ожиданиях роста ипотечного кредитования в случае успеха программы повышения доходов населения. В акциях "Газпрома" (MOEX: GAZP) наблюдался рост на новостях о том, что операторы "Северного потока" и "Северного потока - 2" обратились в Федеральное сетевое агентство ФРГ с просьбой отменить действие европейской энергетической директивы в отношении этих трубопроводов. Вероятность подобного события вполне высокая, так как Германия приняла план по выведению из эксплуатации всех угольных электростанций до 2035-2038 годов. Доля угольной энергетики ФРГ на текущий момент составляет около 33%.

Рубль продолжил укрепление. Опасения по поводу резкого роста расходов правительства были рассеяны новым премьер-министром Мишустиным, который заявил об акценте на рост эффективности расходов, а не их объемов. Кроме того, на рубль начал оказывать влияние налоговый период - экспортеры продолжают накапливать рублевую ликвидность. Внешние рынки позитивно восприняли статистику о росте экономики Китая в 2019 году на 6,1%, хотя этому явно мешал торговый конфликт с США.

Нефть Brent поднялась к $65 за баррель. На рынке рассчитывают, что торговое перемирие между США и Китаем, а также стимулирующая политика центральных банков по всему миру позволят мировой экономике ускорить развитие и увеличить потребление нефти, отмечает Кочетков.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что в центре внимания рынка акций остается вопрос формирования нового российского правительства, а также его возможные планы.

В США Сенат одобрил законопроект о новом торговом соглашении с Мексикой и Канадой, что также является позитивом для рынков, однако официальное начало разбирательства по делу об импичменте Дональда Трампа создает предпосылки для возникновения волатильности в краткосрочной перспективе.

Агентство Bloomberg и гонконгское издание South China Morning Post в пятницу опубликовали материалы о том, что китайские власти не видят необходимости спешить с переговорами по второму этапу торговой сделки с США. Эта информация является умеренно негативным фактором для глобальных рынков.

Также аналитики Sberbank CIB обратили внимание на предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оставить "Россетям" сэкономленные за счет эффективности средства для выплаты дивидендов. Этот законопроект ФАС - часть регуляторной реформы, которую "Россети" пытаются провести в электросетевом секторе. Предполагается, что реформа будет включать несколько составляющих: долгосрочные регуляторные договоры, фиксирующие определенный уровень тарифа, или график его индексации на длительный период, инвестиции в цифровизацию, которые помогут снизить потери электроэнергии в сетях и добиться определенной эффективности. Кроме того, предложенный законопроект допускает возможность сохранения электросетевыми компаниями прибыли, полученной от повышения эффективности, либо ее распределения между акционерами.

Эти регуляторные изменения благоприятны для дочерних компаний "Россетей". Инвесторы, вероятно, позитивно воспримут факт некоторого сдвига в правильном направлении в регулировании работы электросетевого комплекса. Тем не менее, влияние этого шага в конечном счете будет зависеть от двух основных элементов: стабильности регуляторной среды (инвесторы помнят перипетии, связанные с внедрением регулирования тарифов на основе методологии RAB) и фактической прибыли от повышения эффективности, которой "Россетям" удается добиться за счет программы оптимизации расходов и цифровизации, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+39,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+29%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+11,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+9,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+8,2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+7,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,3%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-1,8%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-1,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,644 млрд рублей (из них 11,731 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,774 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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