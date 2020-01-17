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17 января 2020 года 19:28

Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи

Рынок акций РФ во вторую неделю января продолжил ралли вслед за выросшими мировыми площадками, подогретыми заключением торговой сделки "первой фазы" между США и Китаем и намерениями сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения. В России отставка правительства и назначение нового премьер-министра не вызвали серьезного негативного отклика инвесторов. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись к рубежу 3200 пунктов на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к рисковым активам.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 9 по 15 января составил порядка $340 млн против притока $90 млн неделей ранее (рекордный приток с февраля 2018 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $200 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $30 млн (второе по объему максимальное значение с февраля 2018 года).

В период с 13 по 17 января индекс МосБиржи вырос на 2,3% и составил 3196,88 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1637,75 пункта на фоне роста доллара до 61,5 руб./$1 (+0,44 рубля). Мартовская нефть Brent в этот период консолидировалась в коридоре $64-65 за баррель.

Рынок начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками, где преобладали оптимистичные настроения в преддверии заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; обновили исторические максимумы на фоне ослабления рубля индекс МосБиржи (выше 3150 пунктов), акции "Интер РАО" (+6,1%), "Газпром нефти" (+4,1%) и "Норникеля" (+2,4%).

Нефть Brent просела в район $64,3 за баррель на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана. Минфин США в конце первой декады января заявил, что США расширяют санкции против Ирана в ответ на его атаку американских баз в Ираке при помощи баллистических ракет (ограничительные меры введены против таких секторов иранской экономики, как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали).

Во вторник рынок акций впервые в новом году скорректировался после 6-дневного безостановочного роста, откат был вызван фиксацией прибыли игроками в преддверии заключения торговой сделки США и Китая. Индекс МосБиржи после очередного обновления максимума (на уровне 3166 пунктов) откатился ниже 3130 пунктов, при этом раллировали на рекордных оборотах бумаги "РусГидро" (+12,8%) на фоне слухов о возможной перегруппировке активов компании на Дальнем Востоке.

Минфин США исключил Китай из списка валютных манипуляторов, что оказало поддержку внешним рынкам. В США стартовал сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года, финрезультаты JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo оказались лучше ожиданий. Нефть Brent поднялась к $64,5 за баррель.

В среду рынок акций завершил волатильные торги консолидацией на фоне смешанных внешних сигналов и внутренних новостей, сообщение об отставке правительства РФ было быстро отыграно рынком и не вызвало серьезного негативного отклика среди инвесторов; основные ожидания игроков были связаны с торговой сделкой первой фазы между США и Китаем. Индекс МосБиржи закрепился выше 3130 пунктов, лидировали в росте бумаги "Мечела" (+6,6%).

Нефть Brent откатилась ниже $64 за баррель на данных Минэнерго США: запасы нефти в стране сократились на 2,55 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,1 млн баррелей, однако сильнее ожиданий выросли резервы бензина и дистиллятов.

Правительство РФ подало в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что часть средств ФНБ в первую очередь необходимо направлять на проекты, снимающие инфраструктурные ограничения в регионах. Путин также поставил задачу ускорить принятие пакета законопроектов, которые вводят в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также гарантируют инвесторам неизменность ряда налоговых и регуляторных условий. Также Путин считает, что в России нет необходимости в принятии новой Конституции.

В четверг рынок акций возобновил подъем вместе с мировыми площадками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем и намерений сторон приступить к обсуждению "второй фазы", игроки также ожидали новых назначений в кабинете министров РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 3160 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+5,4%).

Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которая в четверг рассмотрела и одобрила ее. Новый премьер в ближайшее время представит президенту список министров, которые бы могли войти в новый состав правительства. Обновили максимумы акции "Яндекса" (+1,1%) после известий, что Мишустин пообещал поддержать компанию.

Соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между США и КНР предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. Ранее Минфин США сообщил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. Нефть Brent поднялась к $64,5 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост вслед за мировыми площадками, воодушевленными торговой сделкой первой фазы США-КНР и намерениями сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения, а также новостями о поддержке американскими сенаторами нового трехстороннего соглашения о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись к 3200 пунктам. Нефть Brent подросла в район $65 за баррель.

По итогам недели с 13 по 17 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "РусАла" (+12%), "РусГидро" (+11%), "Детского мира" (+11%); хуже рынка оказались акции "МОЭСК" (-5%), "МРСК Волги" (-4%), "НОВАТЭКа" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может локально скорректироваться в рамках фиксации прибыли игроками при отсутствии новых новостных драйверов после заключения первой фазы торговой сделки США-КНР. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 3170-3230 пунктов, для индекса РТС - 1600-1670 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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