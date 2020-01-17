Цены евробондов РФ за неделю подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России

Москва. 17 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали ценовой рост по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цены российских суверенных евробондов в понедельник продолжили плавно подрастать, сохранив позитивный импульс конца первой недели года, что было связано с общемировым повышением "аппетита к риску" на фоне снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. При этом дополнительным фактором поддержки отечественным бумагам выступило отсутствие в последнее время каких-либо заявлений в отношении России со стороны США и Европы на санкционную тематику. К тому же интерес ко всем рисковым активам поддерживался ожиданиями скорого подписания документов первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

Во вторник на глобальных долговых рынках сохранился умеренный оптимизм; доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 1 базисный пункт, до 1,84% годовых. При этом процентные ставки десятилетних еврооблигаций большинства emerging markets опустились на 2-3 базисных пункта. Российские бумаги также находились в рамках этого позитивного ценового тренда, что привело к снижению доходности десятилетних евробондов РФ на 3 базисных пункта, до 2,97% годовых. Опубликованные в США данные по инфляции оказались в рамках ожиданий аналитиков.

Новости об отставке правительства РФ в середине недели вызвали лишь локальное небольшое снижение цен, но довольно быстро все успокоилось и котировки вернулись на прежние уровни. Глобальные инвесторы продолжили покупать российские активы на фоне снижения геополитических рисков, с одной стороны, и довольно сильных макроэкономических показателей, с другой стороны. Соответственно, рынок продолжил постепенно "откусывать" премию в доходности, закладывая тем самым в цены возможное повышение кредитного рейтинга России мировыми рейтинговыми агентствами. Несмотря на то, что темпы экономического роста в стране не столь велики, тем не менее, с точки зрения способности выполнять свои долговые обязательства Российская Федерация выглядит вполне достойно.

В четверг рост котировок "длинных" выпусков российских еврооблигаций продолжился благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем. Среднесрочные бумаги при этом немного потеряли в цене вслед за плавным снижением котировок US Treasuries. Таким образом, снижение рисков торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, что потенциально угрожало всей глобальной торговле, позитивно сказалось на динамике рисковых активов, в том числе и на ценах отечественных евробондов. Кроме того, была снята неопределенность, возникшая днем ранее после объявления отставки правительства Дмитрия Медведева. В частности, 16 января Госдума проголосовала, а президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина новым председателем правительства России. Причем рынок воспринял эту новость с легким позитивом, посчитав нового премьера потенциально более "сильной" фигурой по сравнению с предыдущим главой правительства.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. "Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение, - сказал Трамп. - Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем". Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network. Аналитики считают, что, хотя с подписанием первой фазы внимание инвесторов, вероятно, переключится на другие события, на глобальных рынках сохраняются сомнения по поводу перспектив урегулирования главных спорных вопросов.

Лишь в последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась и котировки большинства бумаг легли в боковой дрейф в ожидании новых драйверов для движения в ту или иную сторону.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,5% и составила 113,82% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 5 базисных пунктов и 17 января составил 100 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,55% (их доходность снизилась на 4 пункта - до 3,7% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,54% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 пунктов и составил 161 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 1,75% (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 3,7% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,12%, подорожав до 109,54% от номинала (его доходность снизилась на 2,5 базисных пункта и составила 2,815% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,4%, до 111,94% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 2,69% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,02%, до 109,15% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 1 пункт и составил 67 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, ситуация на глобальных рынках может ухудшиться под давлением игроков, которые пожелают зафиксировать прибыль после официального подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. На повестке дня останутся также новости относительно ситуации на Ближнем Востоке, где в любой момент может вновь произойти эскалация конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.