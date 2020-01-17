Индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы - Промсвязьбанк

Рост акций в четверг и пятницу позволил нивелировать коррекцию, прошедшую в середине недели, и вывел индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы, говорится в комментарии Промсвязьбанка. При этом по итогам недели он поднялся на 2,3%. Главный аналитик банка Богдан Зварич отметил, что несмотря на сохранение позитивной технической картины, на что указывают основные тренды, направленные вверх, рынок выглядит перекупленным, и это говорит в пользу возможности коррекционного снижения, которое может пройти во второй половине следующей недели.

Российский фондовый рынок в пятницу благодаря позитивному внешнему фону смог продолжить восходящее движение. Так, поддержку ему оказала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%.

Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов предпринимал попытку преодоления уровня 65 долларов за баррель. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, поднявшись в район 3194 пункта. Лидерами торгов выступили ФСК ЕЭС и ММК, прибавившие порядка 5%. Хуже рынка торговались Распадская и Юнипро, потерявшие 0,9% и 1,5% соответственно, отмечает Богдан Зварич.