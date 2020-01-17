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17 января 2020 года 18:21
Публикация финотчетов американских компаний может стать триггером для начала коррекции на рынках - УК "Система Капитал"
Публикации финансовых результатов американских компаний, которые стартуют на следующей неделе, могут стать триггером для начала коррекции на рынках, считает руководитель направления УК "Система Капитал" по акциям глобальных рынков Никита Емельянов. "В понедельник в США выходной - День Мартина Лютера Кинга. Для инвесторов это не просто очередной выходной, а символичное начало сезона отчетностей: компании отчитываются на IV квартал (а вместе с этим и за год) и дают прогнозы на текущий год. Да, банки уже успели отчитаться, но самые интересные события впереди. Мы не случайно вспомнили про День Мартина Лютера Кинга. В начале 2018 года S&P 500 тоже сильно рос на фоне позитивного новостного потока. Только тогда это была не торговое соглашение, а налоговая реформа Трампа. За первые 3,5 недели 2018 года индекс S&P 500 вырос на 7,5%, а потенциал роста по нему (рассчитывается как взвешенный потенциал роста на основе мнения аналитического консенсуса по каждой компоненте индекса) сократился до рекордно низкого значения в 4,5%. Тогда коррекция началась сразу после выходных и рынок акций упал на 10% за 1,5 недели. Мы не ждем, что акции и в этот раз упадут на 10% к началу второй недели февраля, но публикации финансовых результатов - это тот триггер, который может спровоцировать коррекцию на рынках", - говорится в обзоре Н. Емельянова. Во-первых, по его мнению, хорошие квартальные результаты уже заложены в цену акций. "С момента окончания предыдущего сезона отчетностей (середина ноября) целевые цены по американским акциям были повышены аналитиками в среднем на 3,5%, но даже несмотря на это, текущий потенциал роста по индексу S&P 500 составляет 4,5%. За последние 15 лет был только один случай, когда "апсайд" опускался так низко - в том самом 2018 году как раз перед коррекцией", - отмечает эксперт. Во-вторых, Н. Емельянов считает, что менеджмент крупнейших компаний будет склонен дать достаточно консервативные прогнозы на 2020 год. "На это есть сразу несколько причин: индексы деловой активности находятся на относительно низких уровнях, торговое соглашение с Китаем пока не оказало заметного позитивного эффекта на бизнес, ну и в целом давать консервативные прогнозы в начале года - это тренд последних лет", - добавляет он. Эксперт обращает внимание на то, что, кроме консервативных прогнозов финансовых показателей на 2020 год, негативно настроенный инвестор может найти ещё несколько поводов для коррекции. По его оценкам, торговые переговоры между США и Европой могут привести к росту рисков ещё одной торговой войны. "По итогам 2018 года американцы купили европейских товаров на $169 млрд больше, чем европейцы американских. Большой торговый дефицит был основным поводом для торговой войны с Китаем, так что Европа тоже не может чувствовать себя в безопасности. С другой стороны - развязывать сейчас ещё одну торговую войну может быть очень опасно, если Трамп хочет (а он, конечно, хочет) переизбраться на второй срок", - пишет эксперт УК "Система Капитал". Кроме того, в конце января пройдет очередное заседание ФРС. Изменения ключевой ставки никто не ждет, но настроения монетарных властей могут оказать заметное влияние на рынок. "В частности, возможный намек на будущее повышение процентных ставок, может спровоцировать серьезную коррекцию на рынках. Кстати, вероятность повышения процентных ставок хотя бы на 0,25% до конца года выросла с 0% до 5% за последние 2 недели", - подчеркивает Н. Емельянов. И, наконец, в феврале начнутся праймериз в США. "Инвесторы не хотят видеть в качестве соперника Трампа Берни Сандерса, популярность которого сейчас находится на максимуме с апреля прошлого года. Ну и просто боятся увидеть в этой роли Элизабет Уоррен с ее идеями по повышению налогов и разделению крупных компаний. Популярность Уоррен тоже заметно выросла в последние дни, но все ещё держится сильно ниже октябрьских максимумов", - полагает эксперт. "Идея коррекции на рынках стала настолько популярной, что можно сказать, ее все ждут. Однако история показывает, что на рынках редко происходят события, которых все ждут. А если и происходят, то в тот момент, когда инвесторы уже начали сдаваться. Возможно, миллиардные убытки игроков на понижение в акциях Tesla и Apple - это как раз такой момент", - говорится в заключение обзора.
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