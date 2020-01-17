Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря интересу инвесторов к рисковым активам на ожиданиях усиления роста глобальной экономике

Москва. 17 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанных с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики.

Курс доллара США составил 61,37 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,19 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,69 копейки - до 64,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,61 копейки, до 61,5333 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,02 копейки, до 68,5358 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая рост интереса инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets, а также повышение цен на нефть. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год, отметив, что заключение торговой сделки между США и Китаем "позитивно скажется на деловом доверии".

В то же время эксперты агентства предупредили, что "последствия сделки для мировой экономики будут зависеть от того, как будут выполняться ее условия, в том числе от того, сможет ли Китай выполнить свои обязательства по резкому увеличению импорта из США, и каким образом изменятся торговые потоки для других экспортеров".

Соглашение предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году. Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

Как отметил главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, оптимизм инвесторов поддерживается и данными макроэкономической статистики Китая за декабрь. "Темп роста ВВП в 2019 году составил 6,1% г/г (6,6% в 2018 году) - минимальное значение за 29 лет. При этом рост промышленного производства ускорился с 6,2% в ноябре до 6,9% в декабре, что стало возможным благодаря крепкому внешнему спросу. Сильным драйвером для улучшения ситуации стали вложения в добывающую инфраструктуру, прибавившие 5,4%. Темп роста розничных продаж остался неизменным на уровне 8% г/г. Инвесторы в текущем году настраиваются на идею восстановления темпов экономического роста, и сегодняшняя статистика КНР позволяет надеяться на некоторое улучшение. Так, агентство Fitch повысило прогноз роста глобального ВВП в 2020 году с 2,5% до 2,6%, ВВП Китая - с 5,7% до 5,9%. По нашим прогнозам, Поднебесная в этом году подрастет в пределах 5,5-5,8%", - подчеркнул Зварич.

"Рубль повышается благодаря позитивному внешнему фону после публикации экономических данных по китайской экономике. Кроме того, на следующей неделе умеренную поддержку рублю может оказать фактор налогового периода. Мы ожидаем, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд рублей (из-за сезонно более низких поступлений со стороны страховых взносов и налога на прибыль) и составит 1,7 трлн рублей. Тем не менее, в пользу сохранения российской валютой комфортных уровней по-прежнему говорит положительная сезонность в первом квартале, устойчивый спрос нерезидентов на российские ОФЗ, а также действия ФРС по расширению долларовой ликвидности в системе. Таким образом, рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок перешли к уверенному подъему в ходе торгов в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,53% - до $64,96 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,44% - до $58,79 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост глобальной экономики и также приведет к более активному спросу на нефть.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также подсчитало, что страны ОПЕК в декабре 2019 года добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 6,42% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,47% годовых.