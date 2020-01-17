Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился.

S&P500 удерживается на линии "аптренда", тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой. Индекс тестирует тянущуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала сопротивлением с 2012-го по 2015 год, а также в начале 2018-го, однако преодолеть ее будет непростой задачей, отмечает А. Сабитов.