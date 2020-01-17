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Главная / Мнения аналитиков / Уровень поддержки - 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, цель роста на ближайшие две недели - 3230 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
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17 января 2020 года 13:10
Уровень поддержки - 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, цель роста на ближайшие две недели - 3230 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" не исключает коррекции фондового рынка после продолжительного ралли, но не рекомендует открывать короткие позиции до появления признаков разворота. Уровнем поддержки видятся 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, цель роста для индекса на ближайшие две недели - 3230 пунктов, сообщается в комментарии компании. Начало года подарило инвесторам продолжение ралли на фондовом рынке и укрепление рубля. Российские акции росли не только вследствие укрепления рубля, но и под влиянием динамики на мировых площадках, которые также начали год на положительной территории, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "В ближайшее время ход торгов продолжит определять геополитический фактор. Накал страстей спал, но обстановка на Ближнем Востоке далека от спокойной и способна в любой момент обостриться. США усиливают экономический нажим на покупателей нефти с целью подрыва иранского экспорта, но это может вызвать жесткие ответные шаги. Кроме того, такое развитие ситуации приведет к перебоям в поставках нефти или к ее дефициту на рынке. Не исключено, что это вызовет шок, подобный тому, который случился из-за конфликта в этом регионе 40-45 лет назад. Тогда нефть подорожала в десять раз за пять лет", - пишет Г. Ващенко. "Нефтяной риск-шанс будет одним из важных факторов, влияющих на экономику и фондовый рынок в наступившем году. Волна роста цены на "черное золото" вызовет эйфорию и приток новых денег на рынок. Стоит отметить, что на конец прошлого года на "Московской бирже" было зарегистрировано около 4 млн счетов частных инвесторов. Если на открытие первого миллиона ушло более 10 лет, а еще 2,5 млн были открыты за шесть лет, то при таком притоке шансов на рост у рынка больше, чем на падение. Снижение ставок по вкладам вытесняет деньги домохозяйств в акции и инструменты коллективных инвестиций. Несмотря даже на вероятную техническую коррекцию, интерес инвесторов к российскому фондовому рынку в наступившем году не пропадет, - указывает специалист ИК "Фридом Финанс". - Мы не исключаем коррекцию фондового рынка после продолжительного ралли, но не рекомендуем открывать короткие позиции до появления признаков разворота. Коррекция, скорее всего, не выйдет за рамки технической, уровнем поддержки видятся 2950 пунктов по индексу Мосбиржи. Наибольшую устойчивость могут продемонстрировать акции потребительского сектора. Цель роста для индекса Мосбиржи на ближайшие две недели - 3230 пунктов".
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17 января 2020 года 19:48
Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики
Москва. 17 января. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанного с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики. читать дальше
.17 января 2020 года 19:41
Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи, раллировал на 10% в пятницу РусАл
Москва. 17 января. Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла". читать дальше
.17 января 2020 года 19:28
Рынок акций РФ во вторую неделю января продолжил ралли вслед за выросшими мировыми площадками, подогретыми заключением торговой сделки "первой фазы" между США и Китаем и намерениями сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения. В России отставка правительства и назначение нового премьер-министра не вызвали серьезного негативного отклика инвесторов. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись к рубежу 3200 пунктов на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.17 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ за неделю подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России
Москва. 17 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали ценовой рост по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 января 2020 года 18:42
ост акций в четверг и пятницу позволил нивелировать коррекцию, прошедшую в середине недели, и вывел индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы, говорится в комментарии Промсвязьбанка. При этом по итогам недели он поднялся на 2,3%. Главный аналитик банка Богдан Зварич отметил, что несмотря на... читать дальше
.17 января 2020 года 18:21
Публикация финотчетов американских компаний может стать триггером для начала коррекции на рынках - УК "Система Капитал"
Публикации финансовых результатов американских компаний, которые стартуют на следующей неделе, могут стать триггером для начала коррекции на рынках, считает руководитель направления УК "Система Капитал" по акциям глобальных рынков Никита Емельянов. "В понедельник в США выходной - День Мартина... читать дальше
.17 января 2020 года 17:52
Несмотря на изменения в правительстве, ИК "Атон" продолжает сохранять позитивный взгляд на российский фондовый рынок, говорится в комментарии экспертов компании. "Мы считаем, что он по-прежнему имеет большой потенциал, предлагая низкие оценки (P/E 2020 7.0x, дисконт 50% к MSCI EM) и высокую... читать дальше
.17 января 2020 года 17:25
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея... читать дальше
.17 января 2020 года 16:55
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию декабрьских данных по количеству выданных разрешений на строительство и... читать дальше
.17 января 2020 года 16:27
Птенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка Сергей Коныгин и Илья Фролов приводят следующие аргументы, исходя из анализа факторов валютной ликвидности: постепенное снижение профицита текущего счета с высоких уровней 1К20 по мере завершения... читать дальше
.17 января 2020 года 16:00
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Между тем рекомендация (рейтинг) для... читать дальше
.17 января 2020 года 15:40
Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря интересу инвесторов к рисковым активам на ожиданиях усиления роста глобальной экономике
Москва. 17 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанных с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики. читать дальше
.17 января 2020 года 15:28
Рост деловой активности в Китае ускорился в декабре 2019 года, несмотря на замедление темпов роста ВВП - Julius Baer
Темпы роста китайской экономики в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. Это означает, что за весь 2019 год ВВП Китая вырос на 6,1%, что соответствует целевым значениям, установленным... читать дальше
.17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
ехническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500 удерживается... читать дальше
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