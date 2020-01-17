Майская ребалансировка MSCI Russia - главное событие первого полугодия - ITI Capital

Майская ребалансировка MSCI Russia - главное событие первого полугодия, сообщается в комментарии ITI Capital.

MSCI подведет итоги полугодовой ребалансировки всех своих глобальных индексов 12 мая после закрытия торгов. Они вступят силу 1 июня. В мае ожидаются существенные изменения, которые повлияют на отдельные котировки компаний и индекс MSCI Russia в целом.

"В мае мы ожидаем включения трех компаний: TCS Group, "Ростелекома" и "РУСАЛа". Их общий вес составит 2,1%, приток - более $110 млн пассивных и $160 млн активных средств. Это очень существенно для таких компаний - суммарный объем торгового оборота их бумаг составляет порядка $10 млн. Как следствие, мы ожидаем увеличения доли России в индексе MSCI EM до 4% и дополнительного притока средств от нерезидентов. Согласно оптимистическому сценарию, количество компаний в индексе увеличится с 23 до 26, если не исключат "Транснефть", - пишет главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Во время майской разбалансировки мы оцениваем в 99% вероятность включения акций TCS Group с весом 0,9%, приток от пассивных фондов - в размере $40 млн и более, вероятность включения "РУСАЛа" ниже, порядка 55%, т.к. капитализация с поправкой на долю в свободном обращении превзошла минимальный порог всего на 1,5-2%, ликвидность сохраняется высокой и соответствует коэффициенту AVTR от MSCI. В случае включения вес может составить 0,7%, приток пассивных денег - от $30 млн. Вероятность включения "Ростелекома" ниже чем у "РУСАЛа" - порядка 45%, т.к. капитализация с поправкой на долю в свободном обращении остается чуть ниже порогового уровня на 7%, вес может составить 0,7%, потенциальный приток пассивных средств - более $30 млн. В случае притока активных средств приток будет в 1,5 раза больше, точно сказать невозможно, т.к. данные по фондам ограниченные", - указывает специалист.

Что покупать в преддверии ребалансировки в мае? По мнению И. Луцко покупать стоит: TCS Group по текущей цене, потенциал роста на момент включения оценивается в 20%; "РУСАЛ" по текущей цене, потенциал роста на момент включения - 10%; "Ростелеком" по текущей цене, оценка потенциала роста на момент включения - 15%.

Когда покупать? До объявления результатов, указывает специалист компании. Объявление состоится 12 мая 2020 г., дата оценки - между 20-30 апрелем 2020 г.

Помимо этого, сохраняется вероятность исключения "Транснефти", из-за того что компания торгуется выше минимального уровня по капитализации в свободном обращении всего на 26%. Но, как и в октябре, обращает внимание Искандер Луцко, до расчетного периода в апреле возможен рост бумаги на 10% и выше в зависимости от того, насколько низко она будет торговаться до расчетного периода. "Транснефть" в очередной раз сталкивается с риском исключения из индекса. Следовательно, как и в прошлый раз мы ждем активного роста бумаги в апреле до принятия решения по ребалансировке в мае", - отмечает специалист ITI Capital. - "Ахиллесова пята" - капитализация в свободном обращении, которая на данный момент составляет $1349 млн, т.е. всего на $277 млн выше порогового уровня (25%) для исключения из индекса. При исключении отток пассивных средств из акций "Транснефти" составит $50 млн, т.е. в пять-шесть раз превысит средний дневной торговой оборот в долларах США".