Индексы США обновили рекорды

Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды благодаря целому ряду позитивных факторов.

В частности, инвесторов порадовали корпоративная отчетность и статистика, сообщает MarketWatch.

Основным двигателем рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ отправляется на подписание Трампу.

Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Результат совпал со средними ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics. Повышение показателя без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа", которая используется для расчета ВВП) составило 0,5% после снижения на 0,1% в ноябре при среднем прогнозе в 0,4%.

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 тыс. - до минимума с конца ноября (204 тыс.), говорится в отчете министерства труда США. Падение было зафиксировано по итогам пятой недели подряд. При этом аналитики в среднем предполагали подъем на 4 тыс. (до 218 тыс.).

Рыночная стоимость Alphabet Inc., холдинговой компании Google, в четверг увеличилась на 0,8% и по итогам торгов превзошла $1 трлн. Таким образом, она стала третьей технологической компанией, капитализация которой превышает эту отметку, после Apple Inc. (+1,25%, $1,38 трлн.) и Microsoft Corp. (+1,8%, $1,27 трлн).

Цена акций Morgan Stanley взлетела на 6,6%. Банк, входящий в четверку крупнейших в США, увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале. По итогам всего 2019 года его выручка поднялась до рекордного уровня.

Котировки бумаг сети ювелирных магазинов Signet Jewelers Ltd. подскочили более чем на 40% на данных о хороших продажах в праздничный период.

Акции XPO Logistics подорожали на 15% на новости о том, что логистическая компания изучает возможность продать одно или несколько подразделений или выделить их в отдельную структуру.

Между тем капитализация Alcoa рухнула почти на 12%. Алюминиевый гигант отчитался об убытке в $303 млн, или $1,63 в расчете на акцию, и падении на 27% выручки в четвертом квартале. Оба показателя оказались хуже ожиданий рынка.

Цена акций Bank of New York Mellon Corp. упала на 7,8%, поскольку банк дал разочаровывающий прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 267,42 пункта (0,92%) - до 29297,64 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 27,52 пункта (0,84%), составив 3316,81 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 98,44 пункта (1,06%) - до 9357,13 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в пятницу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 набрал 0,44%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,14%, китайский Shanghai Composite - на 0,19%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,09%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,32%.

Внимание участников рынка на этой неделе было сосредоточено на торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год вслед за подписанием США и Китаем торгового соглашения. Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году.

Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

Опубликованные в пятницу статданные указали на замедление роста китайской экономики до нового многолетнего минимума в 2019 году.

Темпы роста экономики Китая в минувшем году составили 6,1%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. По итогам 2018 года ВВП Китая вырос на 6,6%, что было минимальным значением с 1990 года. Рост экономики КНР в четвертом квартале составил 6%, как и кварталом ранее.

Рост экономики в 2019 году соответствует нижней границе целевого показателя правительства в 6-6,5%.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group выросли на 0,25%, цена бумаг Fast Retailing повысилась на 0,28%, Sony - на 0,18%.

В Гонконге дорожают бумаги HSBC Holdings (+0,25%) и снижаются котировки акций Tencent (-0,8%) и AIA Group (-1,7%).

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics подорожали на 0,82%. Рыночная стоимость австралийской Beach Energy выросла на 0,73%.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу после уверенного подъема накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК составляет $64,6 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,62 (0,97%), до $64,62 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $58,51 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,52 за баррель, поднявшись на $0,71 (1,23%) по сравнению с предшествующей сессией.

Поддержку нефтяным котировкам оказали надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

В частности, Китай пообещал увеличить закупку энергоносителей из США на $52 млрд в течение двух лет, однако некоторые участники рынка сомневаются в возможности Пекина выполнить это обязательство.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также подсчитало, что страны ОПЕК в декабре 2019 года добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%.