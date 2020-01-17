Рынок акций РФ утром обновил максимум по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 17 января. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост вслед за мировыми площадками, воодушевленными заключением торговой сделки первой фазы между США и Китаем и намерениями сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения; индекс МосБиржи поднялся к 3180 пунктам, обновив исторический максимум.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3177,82 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 3179,35 пункта), индекс РТС - 1627,83 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 61,51 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3% и +3,3% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,7% и +2,6% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%, до 21,156 тыс. рублей - новый максимум), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%).

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%).

В США в четверг индексы обновили максимумы благодаря целому ряду позитивных факторов - инвесторов порадовали корпоративная отчетность и статистика, сообщает MarketWatch.

Основным двигателем рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей Конгресса одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ отправляется на подписание Трампу.

Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,3%, что совпало с ожиданиями. Повышение показателя без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа", которая используется для расчета ВВП) составило 0,5% после снижения на 0,1% в ноябре при среднем прогнозе в 0,4%.

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 тыс. - до 204 тыс. (минимум с конца ноября) при прогнозах роста до 218 тыс.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляепт 0,4%, китайский Shanghai Composite вышел в плюс на 0,1%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть утром в пятницу также делает попытки роста, цена Brent на $0,3 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,86 за баррель (+0,4% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $58,72 за баррель (+0,3% и +1,2% в четверг).

Поддержку нефтяным котировкам оказали надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также подсчитало, что страны ОПЕК в декабре 2019 года добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российский рынок акций продолжает ралли, отыгрывая подъем мировых индексов, хотя локальные коррекции наводят на мысль, что силы покупателей постепенно иссякают. Если трейдеры не получат порцию какой-либо позитивной информации, то во второй половине дня не исключена небольшая фиксация прибыли, которая затронет и отечественные акции.

Техническим сопротивлением для индекса МосБиржи выступает район 3170-3180 пунктов, для его преодоления перегретому рынку нужны новые драйверы, которых пока на новостном горизонте не видно.

В целом же спрос инвесторов постепенно уходит в сильно отставший "второй эшелон", и идеи для среднесрочных позиций лучше искать там. Возможно, хорошей тактикой будет составление максимально широкого и диверсифицированного портфеля из бумаг, обещающих высокие дивиденды.

Помогают росту рынка, прежде всего, акции экспортеров. Рубль прекратил снижение, однако есть ожидания, что монетарные власти примут меры по ослаблению национальной валюты для получения дополнительных доходов бюджета, необходимых для реализации объявленных в послании Федеральному собранию социальных инициатив президента РФ Владимира Путина.

Рубль скоро начнет получать поддержку от налогового периода. Пока первой целью роста доллара выступает отметка 62 руб./$1. Если в мировой экономике не произойдет потрясений, то не стоит ожидать доллар выше 62,7 руб./$1. Для нефти Brent наиболее актуальным выглядит диапазон $64-65 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, китайская статистика в пятницу не разочаровала, сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Инвесторы продолжают отыгрывать факт подписания первой фазы торговой сделки США-КНР, позитивные макроэкономические данные по розничным продажам и рынку труда США, а также неплохие квартальные результаты Morgan Stanley.

Нефть сохраняет попытки роста после подъема накануне. Brent отступила от краткосрочной поддержки $63,3 за баррель и обладает потенциалом повышения в район $66 за баррель. В пятницу вечером на рынке будут оценивать отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США. Впрочем, общий тренд на снижение буровой активности в стране в этом году не мешает расти нефтедобыче в США, которая на прошлой неделе достигла 13 млн б/с.

Индекс МосБиржи достиг первой цели роста 3170 пунктов, в дальнейшем веских поводов для развития повышения, кроме инерции, может не найтись, считает аналитик.

В свою очередь, аналитики Нордеа банка отмечают, что в декабре рост розничных продаж и динамика промышленного производства в Китае оказались лучше ожиданий, а экономический рост в КНР в четвертом квартале остался на уровне 6%. Статистика говорит о том, что хотя китайская экономика и замедляется, но происходит это весьма плавно. В результате данные формируют неплохой фон для валют развивающихся стран и рисковых активов.

На следующей неделе умеренную поддержку рублю может оказать фактор налогового периода. Ожидается, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд рублей (из-за сезонно более низких поступлений со стороны страховых взносов и налога на прибыль) и составит 1,7 трлн рублей. Тем не менее, в пользу сохранения рублем комфортных уровней по-прежнему говорит положительная сезонность в первом квартале, устойчивый спрос нерезидентов на российские ОФЗ, а также действия ФРС по расширению долларовой ликвидности в системе.

Нефть Brent завершает неделю вблизи $65 за баррель благодаря поддержке со стороны статданных по экономической активности в Китае - опережающие индикаторы деловой активности в КНР говорят о стабилизации китайской экономики в среднесрочной перспективе, полагают эксперты банка.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ позитивно отреагировал как на послание президента РФ Федеральному собранию, так и на заявления нового утвержденного премьер-министра Михаила Мишустина.

Американские индексы вновь обновили рекорды. В Сенате США почти единогласно одобрили новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой. Настроения в Азии в пятницу были вполне позитивными в начале дня, но затем рынки начали отступать. Китай сообщил, что в 2019 году экономика выросла на 6,1% при прогнозах роста на 6,0-6,1%. Кроме того, в декабре китайская промышленность ускорила рост до 6,9% при ожиданиях 5,9% после повышения на 6,2% в ноябре. Нефть торгуется без существенной волатильности, игнорируя статистику по Китаю.

Рост экономики КНР в 2019 году совпал с ожиданиями экономистов, и для России это позитивная новость, так как торговля с Китаем продолжает расти, и тенденция может сохраниться в 2020 году. В Китае ждут замедление роста спроса на сталь, а сами китайские сталевары отчитались о рекордных объемах производства за прошедший год. Российский рынок акций остается относительно дешевым, но концовку недели может провести в консолидации или небольшой фиксации прибыли, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+13,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+8,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,8%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+5,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,9%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+2,6%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,161 млрд рублей (из них 2,416 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).