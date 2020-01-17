Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики

Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды благодаря целому ряду позитивных факторов. В частности, инвесторов порадовали корпоративная отчетность и статистика. Основным двигателем рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей Конгресса одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ отправляется на подписание Трампу.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в пятницу. Японский фондовый индекс Nikkei 225 набрал 0,45%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,14%, китайский Shanghai Composite - на 0,19%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,09%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,32%. Внимание участников рынка на этой неделе было сосредоточено на торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год вслед за подписанием США и Китаем торгового соглашения. Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году. Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

Опубликованные в пятницу статданные указали на замедление роста китайской экономики до нового многолетнего минимума в 2019 году. Темпы роста экономики Китая в минувшем году составили 6,1%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. По итогам 2018 года ВВП Китая вырос на 6,6%, что было минимальным значением с 1990 года. Рост экономики КНР в четвертом квартале составил 6%, как и кварталом ранее. Рост экономики в 2019 году соответствует нижней границе целевого показателя правительства в 6-6,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу после уверенного подъема накануне. Поддержку нефтяным котировкам оказали надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $64,63 за баррель, что всего на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на 0,97%, до $64,62 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,03% - до $58,55 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,812 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,14 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 661,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,9%), "ВБРР-001Р-01" (+0,35%) и "Магнит-003Р-03" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-1,2%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,5%) и "МТС-001P-10" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 6,45% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Ставка текущего купона - 7,2% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 16-го купона облигаций 22-й серии в размере 6% годовых, а также ставку 20-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона была определена по результатам book building в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона была установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Купоны квартальные.