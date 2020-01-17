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17 января 2020 года 12:18
Доходности российских суверенных евробондов в краткосрочной перспективе будут оставаться вблизи текущих уровней - Уралсиб
Доходности российских суверенных евробондов в краткосрочной перспективе будут оставаться вблизи текущих уровней, говорится в обзоре Уралсиба. "Спрос на рисковые активы на глобальных рынках присутствует даже после подписания сделки между США и Китаем, и мы считаем, что такая тенденция в среднесрочной перспективе сохранится, но, вероятно, будет менее выраженной. Впрочем, потенциал для сужения спредов, по нашему мнению, сейчас минимален и в длинных бумагах едва ли превышает 10 б.п. Мы считаем наиболее вероятным сценарием, что доходности российских суверенных евробондов в краткосрочной перспективе будут оставаться вблизи текущих уровней", - пишет аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.
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17 января 2020 года 19:48
Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики
Москва. 17 января. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанного с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики. читать дальше
.17 января 2020 года 19:41
Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи, раллировал на 10% в пятницу РусАл
Москва. 17 января. Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла". читать дальше
.17 января 2020 года 19:28
Рынок акций РФ во вторую неделю января продолжил ралли вслед за выросшими мировыми площадками, подогретыми заключением торговой сделки "первой фазы" между США и Китаем и намерениями сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения. В России отставка правительства и назначение нового премьер-министра не вызвали серьезного негативного отклика инвесторов. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись к рубежу 3200 пунктов на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.17 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ за неделю подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России
Москва. 17 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали ценовой рост по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 января 2020 года 18:42
ост акций в четверг и пятницу позволил нивелировать коррекцию, прошедшую в середине недели, и вывел индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы, говорится в комментарии Промсвязьбанка. При этом по итогам недели он поднялся на 2,3%. Главный аналитик банка Богдан Зварич отметил, что несмотря на... читать дальше
.17 января 2020 года 18:21
Публикация финотчетов американских компаний может стать триггером для начала коррекции на рынках - УК "Система Капитал"
Публикации финансовых результатов американских компаний, которые стартуют на следующей неделе, могут стать триггером для начала коррекции на рынках, считает руководитель направления УК "Система Капитал" по акциям глобальных рынков Никита Емельянов. "В понедельник в США выходной - День Мартина... читать дальше
.17 января 2020 года 17:52
Несмотря на изменения в правительстве, ИК "Атон" продолжает сохранять позитивный взгляд на российский фондовый рынок, говорится в комментарии экспертов компании. "Мы считаем, что он по-прежнему имеет большой потенциал, предлагая низкие оценки (P/E 2020 7.0x, дисконт 50% к MSCI EM) и высокую... читать дальше
.17 января 2020 года 17:25
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея... читать дальше
.17 января 2020 года 16:55
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию декабрьских данных по количеству выданных разрешений на строительство и... читать дальше
.17 января 2020 года 16:27
Птенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка Сергей Коныгин и Илья Фролов приводят следующие аргументы, исходя из анализа факторов валютной ликвидности: постепенное снижение профицита текущего счета с высоких уровней 1К20 по мере завершения... читать дальше
.17 января 2020 года 16:00
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Между тем рекомендация (рейтинг) для... читать дальше
.17 января 2020 года 15:40
Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря интересу инвесторов к рисковым активам на ожиданиях усиления роста глобальной экономике
Москва. 17 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанных с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики. читать дальше
.17 января 2020 года 15:28
Рост деловой активности в Китае ускорился в декабре 2019 года, несмотря на замедление темпов роста ВВП - Julius Baer
Темпы роста китайской экономики в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. Это означает, что за весь 2019 год ВВП Китая вырос на 6,1%, что соответствует целевым значениям, установленным... читать дальше
.17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
ехническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500 удерживается... читать дальше
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