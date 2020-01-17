Рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время - "Нордеа банк"

Рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Рубль может отыграть часть потерянных позиций благодаря позитивному внешнему фону после публикации экономических данных по китайской экономике, отмечают аналитики "Нордеа банка". Кроме того, на следующей неделе умеренную поддержку рублю может оказать фактор налогового периода.

"Мы ожидаем, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд руб. (из-за сезонно более низких поступлений со стороны страховых взносов и налога на прибыль) и составит 1,7 трлн руб. Тем не менее, в пользу сохранения российской валютой комфортных уровней по-прежнему говорят положительная сезонность в первом квартале, устойчивый спрос нерезидентов на российские ОФЗ, а также действия ФРС по расширению долларовой ликвидности в системе. Таким образом, рубль, вероятно, сможет сохранить комфортные уровни в ближайшее время", - пишут специалисты банка.