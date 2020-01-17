Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы вблизи отметки 3160 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может в пятницу продолжить свое "боковое" движение после близкого к нейтральному открытия вблизи отметки 3160 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3160 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3170, 3180 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи может продолжить свое "боковое" движение. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Большое количество значимых статистических показателей выйдет во второй половине пяьницы в Европе и в США. Среди них, по мнению специалиста ИК, стоит обратить внимание на декабрьские данные по выданным разрешениям на строительство и закладкам новых домов в США (16:30 мск). Несколько позднее будет опубликована предварительная оценка январского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 мск).

"Не будем забывать, что в ближайший понедельник рынок акций в США будет закрыт в связи с национальным праздником. Поэтому не стоит исключать вероятности фиксации прибыли в акциях за океаном перед длительным перерывом в торгах. Это способно оказать заметное влияние на российские фондовые индексы", - предупреждает В. Манжос.