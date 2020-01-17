Первой целью роста пары доллар/рубль пока выступает отметка 62 - Алор Брокер

Первой целью роста пары доллар/рубль пока выступает отметка 62, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Россиянин" подешевел в четверг к доллару примерно на треть процента. "Это во многом вызвано увеличением на 70% ежедневного объема покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей в декабре нефти и малого числа рабочих дней в январе, - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Не исключено, что снижение рубля вызвано и опасениями, что монетарные власти примут меры по ослаблению национальной валюты для получения дополнительных доходов бюджета, необходимых для реализации объявленных в Послании Федеральному Собранию социальных инициатив Президента Путина".

"Впрочем, скоро рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Пока же первой целью роста пары доллар/рубль выступает отметка 62. Если в мировой экономике не произойдет потрясений, то мы не ждем пару доллар/рубль выше 62,7", - пишет А. Антонов.