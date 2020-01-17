Рынок акций на открытии пятницы начнет торги прибавкой в районе 0,3% - Алор Брокер

Российский рынок акций на открытии пятницы начнет торги прибавкой в районе 0,3%, однако во второй половине дня не исключена небольшая фиксация прибыли, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций на открытии, по мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, отыграет хороший рост американских площадок в четверг и откроется прибавкой в районе 0,3%.

Однако в пятницу утром американские фьючерсы "не подают признаков жизни", торгуясь в районе предыдущего закрытия. Это наводит на мысль, отмечает А. Антонов, что силы покупателей временно иссякли, и, если трейдеры не получат порцию какой-либо позитивной информации, то во второй половине пятницы не исключена небольшая фиксация прибыли, которая затронет и отечественные акции.

Техническим сопротивлением для индекса Мосбиржи сейчас выступает район 3170-3180 пунктов. Не исключено, что он будет достигнут в пятницу, но для его пробития перегретому рынку нужны новые драйверы, которых пока на новостном горизонте не видно, обращает внимание специалист компании.

"В целом же спрос интереса инвесторов постепенно уходит в сильно отставший "второй эшелон", и идеи для среднесрочных позиций лучше искать там. Возможно, хорошей тактикой будет составление максимально широкого и диверсифицированного портфеля из бумаг, обещающих высокие дивиденды", - указывает Алексей Антонов.