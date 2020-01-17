Доллар попробует закрепиться выше 61,7 рубля - Промсвязьбанк

Ожидается умеренное ослабление рубля, в результате чего доллар попробует закрепиться выше 61,7 рубля, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"Мы ожидаем сохранения давления на национальную валюту в пятницу. На фоне разнонаправленного движения валют EM и стабильной ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 64,6 доллара за баррель, ослаблению российской валюты будут способствовать внутренние факторы, а именно повышенные объемы покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Данный фактор сдерживает активность рублевых "быков" и не позволяет им вернуть инициативу, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - На таком фоне в начале дня мы ожидаем умеренного ослабления рубля, в результате чего доллар попробует закрепиться выше 61,7 рубля. В дальнейшем в случае роста спроса на риск можно ожидать компенсации утреннего роста, однако в ходе сессии американская валюта вряд ли сможет выйти из диапазона 61,5-62 рубля".