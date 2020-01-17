.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доходность инвестиций в акции РФ, скорее всего, будет низкой или отрицательной - "БКС Глобал Маркетс"
.
17 января 2020 года 09:01
Доходность инвестиций в акции РФ, скорее всего, будет низкой или отрицательной - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что инвесторы в настоящее время не получают адекватной компенсации за риск. Аналитики прогнозируют низкую или даже отрицательную доходность инвестиций в акции РФ в среднесрочной перспективе. "Наш прогнозный уровень по индексу РТС на 2020 год остается на отметке 1600 пунктов (с учетом дивидендов), что предполагает небольшой потенциал снижения в условиях текущего умеренного позитивного макроэкономического сценария. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что инвесторы не получают адекватной компенсации за риск, и прогнозируем низкую или даже отрицательную доходность инвестиций в среднесрочной перспективе", - говорится в обзоре. По итогам недели с 9 по 15 января средний объем длинных позиций розничных инвесторов среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 1,8%, при этом короткие позиции увеличились на 25% по сравнению со среднемесячным уровнем. Как считают аналитики, розничные инвесторы посчитали рост рынков возможностью для того, чтобы продавать и "шортить". В то же время фонды ETF продолжают демонстрировать большой объем притока капитала. "Так, по итогам прошедшей недели российский рынок акций получил еще $72 млн новых денег в рамках консолидированных притоков после почти $100 млн на предыдущей неделе. Таким образом, благодаря одним только притокам в специализированные фонды акций ETF российские акции получили чистый приток капитала в размере $370 млн, что несколько ниже уровней конца января-начала февраля 2019 года и первых недель 2018 года. Отметим, что в указанные периоды рынки также продемонстрировали очень хорошую динамику. Нас беспокоит возможная перегретость рынка, и мы видим риски коррекции на горизонте ближайших нескольких недель", - пишут эксперты. Позиционирование во всех секторах по большей части было смещено в сторону продаж. "На плаву остались только телекомы, однако чистые покупки в секторе выглядят крайне несущественными. Продажи в потребсекторе и электроэнергетике оказались незначительными, тогда как нефтегаз и компании финансового сектора вошли в число аутсайдеров. Нижнюю строчку заняли газовые компании из-за сокращения позиций в "НОВАТЭКе" (MOEX: NVTK). Относительно предыдущей недели нефтяной сектор показал наихудшую динамику позиционирования, тогда как продажи по большей части были сосредоточены в "Сургутнефтегазе" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" (MOEX: TATN), - отмечается в аналитическом материале. Наиболее активно в период с 9 по 15 января инвесторы сокращали длинные позиции в акциях компаний с наибольшей рыночной капитализацией, которые в то же время являются самыми ликвидными - в последние несколько торговых сессий фиксация прибыли в "голубых фишках" набирала обороты. "Такой тренд соответствует в целом пессимистичным сдвигам в позиционировании розничных клиентов, о которых мы писали выше", - подчеркивают аналитики. Еще одним заметным трендом отчетной недели стало избавление инвесторов от бумаг с наиболее высоким прогнозным ростом прибыли на акцию в 2020 году. "Так, "лонги" в акциях с темпами роста EPS (прибыль на акцию) выше среднего сократились на 3,4% за период", - говорится в заключение обзора.
.
17 января 2020 года 19:48
Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики
Москва. 17 января. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанного с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики. читать дальше
.17 января 2020 года 19:41
Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи, раллировал на 10% в пятницу РусАл
Москва. 17 января. Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла". читать дальше
.17 января 2020 года 19:28
Рынок акций РФ во вторую неделю января продолжил ралли вслед за выросшими мировыми площадками, подогретыми заключением торговой сделки "первой фазы" между США и Китаем и намерениями сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения. В России отставка правительства и назначение нового премьер-министра не вызвали серьезного негативного отклика инвесторов. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись к рубежу 3200 пунктов на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.17 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ за неделю подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России
Москва. 17 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам и сильным кредитным качествам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали ценовой рост по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 января 2020 года 18:42
ост акций в четверг и пятницу позволил нивелировать коррекцию, прошедшую в середине недели, и вывел индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы, говорится в комментарии Промсвязьбанка. При этом по итогам недели он поднялся на 2,3%. Главный аналитик банка Богдан Зварич отметил, что несмотря на... читать дальше
.17 января 2020 года 18:21
Публикация финотчетов американских компаний может стать триггером для начала коррекции на рынках - УК "Система Капитал"
Публикации финансовых результатов американских компаний, которые стартуют на следующей неделе, могут стать триггером для начала коррекции на рынках, считает руководитель направления УК "Система Капитал" по акциям глобальных рынков Никита Емельянов. "В понедельник в США выходной - День Мартина... читать дальше
.17 января 2020 года 17:52
Несмотря на изменения в правительстве, ИК "Атон" продолжает сохранять позитивный взгляд на российский фондовый рынок, говорится в комментарии экспертов компании. "Мы считаем, что он по-прежнему имеет большой потенциал, предлагая низкие оценки (P/E 2020 7.0x, дисконт 50% к MSCI EM) и высокую... читать дальше
.17 января 2020 года 17:25
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея... читать дальше
.17 января 2020 года 16:55
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи, скорее всего, состоится с существенным повышением в пределах 0,5-1,5% по итогам дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию декабрьских данных по количеству выданных разрешений на строительство и... читать дальше
.17 января 2020 года 16:27
Птенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка Сергей Коныгин и Илья Фролов приводят следующие аргументы, исходя из анализа факторов валютной ликвидности: постепенное снижение профицита текущего счета с высоких уровней 1К20 по мере завершения... читать дальше
.17 января 2020 года 16:00
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и депозитарных расписок на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 55 рублей до 59 рублей и с $8,7 до $9,6 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Между тем рекомендация (рейтинг) для... читать дальше
.17 января 2020 года 15:40
Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря интересу инвесторов к рисковым активам на ожиданиях усиления роста глобальной экономике
Москва. 17 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанных с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики. читать дальше
.17 января 2020 года 15:28
Рост деловой активности в Китае ускорился в декабре 2019 года, несмотря на замедление темпов роста ВВП - Julius Baer
Темпы роста китайской экономики в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. Это означает, что за весь 2019 год ВВП Китая вырос на 6,1%, что соответствует целевым значениям, установленным... читать дальше
.17 января 2020 года 14:58
Цены на сталь, скорее всего, будут расти, а не снижаться, с текущих уровней, говорится в комментарии Julius Baer. Кроме того, недавний рост цен на железную руду исчерпал себя и не является устойчивым, несмотря на наличие некоторых краткосрочных сезонных и связанных с погодными условиями рисков... читать дальше
.17 января 2020 года 13:40
ехническая картина по S&P500 остается неоднозначной, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500 удерживается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.