Рубль умеренно снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ

Москва. 16 января. Доллар и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 61,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,66 руб./EUR1, подорожав на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,7 копейки - до 64,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets, снижающихся по факту подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

При этом рубль частично отыграл потери, связанные со сменой российского премьер-министра. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня его подписания.

В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ. Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, на торгах четверга значительную часть дня рубль торговался в умеренном минусе, причем аналогичная динамика наблюдалась также на большинстве развивающихся рынков. "По всей видимости, это связано с тем, что оптимизм, наблюдавшийся до подписания соглашения между США и Китаем, постепенно иссяк, поэтому на большинстве рынков ЕМ, включая российский, можно было наблюдать коррекционное снижение. Тем не менее, утром было видно чуть более значительное ослабление рубля, что, скорее всего, было связано с событиями в российской политической сфере. В целом, реакция игроков была довольно спокойной, но с учетом сохраняющейся неопределенности рубль находился под давлением. Отметим также, что доллар рос с определенным трудом, что было связано с тем, что за неделю до налоговых платежей компании-экспортеры уже начали продавать валюту. С учетом того, что валютный курс стал чуть более привлекательным, экспортеры частично продавали валютную выручку, и это сегодня помогало рублю. Во всяком случае, доллар так и не достиг отметки 62 руб./$1", - отметил Кравченко.

"На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, причем в ходе сегодняшней сессии российская валюта выглядела хуже других валют EM. Игроки также проигнорировали восстановление котировок на рынке нефти. Давление на российскую валюту оказывает ситуация с повышенными ежедневными объемами интервенций во исполнение бюджетного правила, что сдерживает активность рублевых "быков". При этом с технической точки зрения пара "доллар-рубль" пробила краткосрочный нисходящий тренд ускорения, берущий начало от декабрьских максимумов. В сложившихся обстоятельствах ближайшим сопротивлением для доллара будет выступать уровень 62 руб./$1", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,83% - до $64,53 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,93% - до $58,38 за баррель.

Поддержку рынку оказывает подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные накануне, напротив, оказывают негативное влияние на нефть.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило, что резервы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.

В то же время EIA сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 6,7 млн баррелей, дистиллятов - на 8,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 3,3 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 января на 13,66 копейки, до 61,5694 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,13 копейки, до 68,656 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 10,93 копейки по отношению к среде и составил 61,602 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 10,65 копейки и составил 61,6305 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 413,871 млн, из которых $917,772 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 496,099 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 26,03 копейки, до 68,7021 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 19,8 копейки и составил 68,7367 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR796,803 млн, из которых EUR235,397 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR561,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,33% и 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях вторника - 6,43%, 6,47% и 6,48% годовых соответственно.