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16 января 2020 года 19:14

Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с миром после сделки США-КНР, лидировал "Магнит"

Москва. 16 января. Рынок акций РФ в четверг возобновил подъем вместе с мировыми площадками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем и намерений сторон приступить к обсуждению второй фазы", игроки также ожидали новых назначений в кабинете министров РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 3160 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3157,23 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1612,72 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.

Доллар подорожал до 61,67 рубля (+0,26 рубля).

Накануне президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которая в четверг рассмотрела и одобрила ее. Президент РФ подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ.

Новый премьер планирует в ближайшее время предоставить президенту список министров, которые бы могли войти в новый состав правительства. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что состав правительства России в основном сохранится.

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+5,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,4% и +2,9% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%).

Советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, присутствовавший на встрече Мишустина с фракцией, сообщил, что Мишустин пообещал поддержать "Яндекс" (MOEX: YNDX). "Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал Обухов в своем телеграм-канале в четверг.

На этих новостях акции "Яндекса" обновили исторический максимум (2869,2 рубля), после чего к вечеру скорректировались до 2719,8 рубля (+1,1%).

Просели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%).

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE снижаются на 0,1-0,5%), но продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и впервые превысил 3300 пунктов).

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ накануне подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, что оказало позитивное влияние на рынки.

Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между США и КНР предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

В США в четверг вышла неплохая статистика. Розничные продажи в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем, что совпало с ожиданиями. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 204 тыс. (минимум с конца ноября) при прогнозах роста до 218 тыс.

Нефть в четверг корректируется вверх после отката накануне до минимумов за шесть недель на данных Минэнерго США о росте запасов энергоносителей; цена Brent к 18:50 МСК находилась почти на $1 выше уровня суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,58 за баррель (+0,9% и -0,8% в среду), мартовская цена WTI - $58,41 за баррель (+1% и -0,7% накануне).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ практически не отреагировал на отставку правительства РФ, а в четверг возобновил рост на фоне заключения американо-китайской торговой сделки и быстрого назначения нового премьер-министра РФ. Для российского рынка акций подобное развитие событий указывает на усложнение системы политических процессов, что рано или поздно приведет к формированию премии за политический риск.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций начал реализовывать задачи, которые поставил в своем послании Федеральному собранию президент страны. Среди лидеров дня оказались акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,7%) на ожиданиях дополнительных мер поддержки материнства и детства. Также выросли бумаги Yandex на фоне заявлений Мишустина по поводу поддержки цифровой экономики. В том же ключе стоит рассматривать интерес инвесторов к бумагам "Магнита" и "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,5%), так как усилия нового правительства по повышению уровня жизни непосредственно должны сказаться на розничной торговле и строительной активности, считает эксперт.

Новость о торговом соглашении США и КНР уже отыграна инвесторами, но впереди чрезвычайно сложные переговоры "второй фазы", которые могут вновь перерасти в конфронтацию. В США индексы продолжили рост. Поток финотчетностей компаний будет постепенно набирать силу, но уже можно сказать, что 75% отчетов превосходят ожидания аналитиков, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС завершили день в "плюсе", подогреваемые благоприятными внутренними и внешними новостями, но обновить достигнутые ранее на неделе максимумы не смогли.

США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения и пообещали вскоре приступить к обсуждению второй. В Европе протоколы заседания ЕЦБ показали обеспокоенность ряда его представителей влиянием отрицательных процентных ставок на благосостояние граждан еврозоны (в 21:00 МСК состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард). Нефть подросла, следуя в русле общемирового улучшения аппетита к "риску". В ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство оставило прогнозы по росту мирового спроса на нефть в текущем и следующем году без изменений. С технической точки зрения цена Brent имеет потенциал роста в район $66 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС сохранили поддержки 3135 и 1600 пунктов соответственно, не демонстрируя явной склонности к нисходящей коррекции. В пятницу ключевая статистика по Китаю задаст тон первой половине торгов в Европе и РФ. Неприятные сюрпризы увеличат риски перехода к нисходящей коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3120-3170 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, рынок акций РФ вернулся в район максимумов на фоне умеренной волны "risk on" на внешних площадках и оживления нефтяных котировок после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Кроме того, сдержанный оптимизм на российском рынке вызвало выдвижение на пост премьер-министра Михаила Мишустина.

На встрече с депутатами Госдумы Мишустин похвалил "Яндекс", пообещав оказывать компании поддержку. Котировки акций IT-гиганта отреагировали активным ростом. Рост капитализации ритейлера "Магнита" продолжился после выхода данных о предновогодних продажах в сети, кроме того инвесторы рассчитывают на восстановление позитивного тренда доходов населения в 2020 году и увеличение оборота в розничной торговле.

Стало известно, что в команде Дональда Трампа рассматривают меры по стимулированию американской экономики, в частности, в преддверии выборов президента в 2020 году может быть принят новый пакет налоговых послаблений.

В целом, сдержанность реакции рынков на подписание первой части торговой сделки США и КНР можно объяснить тем, что речь идет скорее об определенном снижении градуса торговой конфронтации - Китай должен еще соблюсти принятые обязательства в рамках первой "фазы", и тогда основная часть торговых противоречий станет предметом переговоров по второй части сделки. Тем не менее, участники мировых рынков не спешат фиксировать прибыль, риск-аппетиты в ближайшее время могут удержать рынки от масштабной коррекции, а локальные технические откаты могут быстро выкупаться, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+17,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+8,9%), акции "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+5,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-14,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,679 млрд рублей (из них 10,368 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 9,751 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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