Цены "длинных" евробондов РФ в четверг выросли на фоне спроса на риск после подписания торгсоглашения США-Китай

Москва. 16 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после подписания документов первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Среднесрочные бумаги при этом немного снизились в цене вслед за плавным снижением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте практически не изменились, а для "длинных" евробондов РФ - немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 15 января на 8 базисных пунктов и составила 113,95% от номинала, что соответствует доходности 2,525% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 100,78% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,56% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 96,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 68 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,25% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,69% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 59 пунктов, поднявшись в цене до 130,2% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,63% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 64 базисных пункта, подорожав до 126,56% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,7% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 10 базисных пунктов, до 109,59% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,81% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 111,87% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,7% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, до 109,18% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,245% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций, как и все долговые рынки развивающихся стран, получает сейчас поддержку благодаря подписанию накануне документов первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Таким образом, снижение рисков торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, что потенциально угрожало всей глобальной торговле, позитивно сказалось на динамике рисковых активов, в том числе и на ценах отечественных евробондов. Кроме того, была снята неопределенность, возникшая накануне после объявления отставки правительства Дмитрия Медведева. В частности, сегодня Госдума проголосовала, а президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина новым председателем правительства России. Причем рынок принял эту новость с легким позитивом, посчитав нового премьера потенциально более "сильной" фигурой по сравнению с предыдущим главой правительства. Но главным позитивным фактором для рынка, все же, стала американо-китайская торговая сделка, которая потенциально снижает большое количество рисков. При этом эта сделка не вызвала какого-либо заметного роста базовых процентных ставок, что также позитивно для долговых бумаг emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. "Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение, - сказал Трамп. - Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем". Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network. Аналитики считают, что, хотя с подписанием первой фазы внимание инвесторов, вероятно, переключится на другие события, на глобальных рынках сохраняются сомнения по поводу перспектив урегулирования главных спорных вопросов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания. В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку. Президент РФ подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра.