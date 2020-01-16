Оптимизм в отношении торговой сделки США и Китая сходит на нет - ИК "Велес Капитал"

Аппетит к риску в течение дня на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно отсутствовал, и доллар постепенно захватывал преимущество в парах с большинством EM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. По всей видимости, оптимизм в отношении торговой сделки США и Китая сходит на нет, что выражается в осторожных покупках американской валюты на развивающихся рынках.

"Российский рубль не являлся исключением и, как и большинство валют EM, почти весь день провел в отрицательной зоне, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - При этом большую часть дня рубль находился в числе лидеров снижения, так как изменения на российской политической арене, по всей видимости, все же добавили некоторой неопределенности участникам рынка. В то же время продвижение вверх давалось доллару с определенным трудом: каждый раз в районе 61,7 руб. американская валюта встречала сопротивление, и так и не смогла по-настоящему "замахнуться" на отметку в 62 руб. Не исключено, что часть экспортеров не стала дожидаться приближения основных налоговых платежей в бюджет и уже сейчас начала конвертировать валютную выручку по относительно привлекательному курсу, пока доллар находился вблизи недельных максимумов".

Пятница, по мнению Юрия Кравченко, обещает быть крайне насыщенным днем с точки зрения важной макростатистики с внешних рынков. В том числе, тон на открытии российской валютной биржи будут задавать настроения инвесторов на развивающихся рынках после ранней публикации блока статистики из Китая (в том числе, данных по ВВП и объему промышленного производства).