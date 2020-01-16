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16 января 2020 года 16:26

БКС Глобал Маркетс не ожидает изменений в составе индекса MSCI Russia по итогам февральского пересмотра

"БКС Глобал Маркетс" не ожидает изменений в составе индекса MSCI Russia по итогам февральского пересмотра, результаты которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 февраля 2020 года по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

Итоги очередного квартального пересмотра вступят в силу 2 марта.

"Мы считаем, что в рамках февральского пересмотра изменений в индексе MSCI Russia не будет, за исключением увеличения числа акций Polymetal (MOEX: POLY) на 4797 штук после допэмиссии в сентябре 2019 года. По нашим оценкам, изменение веса акций Polymetal будет незначительным с точки зрения влияния на котировки этих бумаг", - говорится в обзоре.

Более интересным может оказаться майский пересмотр, считают эксперты. "Мы ждем исключения привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и включения GDR TCS. Слабая динамика котировок привилегированных акций "Транснефти" делает эту бумагу главным кандидатом на исключение из MSCI Russia Index в рамках полугодового пересмотра в мае, что вызовет отток средств пассивных фондов в размере $60 млн. В то же время высока вероятность включения GDR TCS, так как среднедневной уровень торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в декабре составил почти $2 млн, что выше минимально допустимых $1,5 млн", - пишут они.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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