Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании назначения правительства РФ

Москва. 16 января. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании назначения кабинета министров РФ.

Курс доллара США составил 61,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,88 руб./EUR1, подорожав на 35,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,71 копейки - до 64,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 января на 13,66 копейки, до 61,5694 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,13 копейки, до 68,656 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в ожидании результатов голосования по кандидатуре Михаила Мишустина, которого накануне президент РФ Владимир Путин предложил на должность премьер-министра.

В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Президент РФ подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне объявил об уходе правительства в отставку. Реакция рынков была предсказуемо негативной на фоне роста неопределенности. Это событие побудит инвесторов к осторожности до новых назначений ключевых лиц. Уже вчера стало понятно, что пост премьер-министра скорее всего займет действующий руководитель ФНС Мишустин, и сегодня рынок продолжит ожидать кадровых решений. Сейчас можно сделать вывод, что громкое событие российской политики не стало шоком для финансовых рынков", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Кроме того, рынки продолжают анализировать информацию относительно торговых взаимоотношений между США и Китаем. Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

"Рублю удалось относительно спокойно пережить важные события текущей недели. Несмотря на то, что условия торгового соглашения между США и Китаем не преподнесли рынку позитивных сюрпризов, рублю удалось удержаться в коридоре 61-62 руб./$1. Сообщения об отставке правительства вызвали минимальную реакцию на рынке. В моменте рубль терял около 25 копеек в основных валютных парах, но в течение часа это движение было отыграно обратно. При этом вчерашние аукционы по размещению ОФЗ показали, что привлекательность российских активов остается очень высокой. Спрос на предложенные бумаги превысил 86,6 млрд рублей. Данный фактор, положительная сезонность по рублю в первом квартале и позитивная для рисковых активов политика ФРС по насыщению финансовой системы ликвидностью продолжат оказывать рублю поддержку в ближайшие месяцы", - отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

"...На валютных площадках развивающихся рынков аппетит к риску по большей части отсутствует. Большинство валют EM к окончанию первой половины дня демонстрировали небольшой минус, в том числе российский рубль наряду с индийской рупией находился в числе лидеров снижения, теряя около 0,3-0,4%. Неопределенности на российский рынок добавляют и изменения на внутренней политической арене, хотя накануне инвесторы достаточно быстро успокоились после сообщения об отставке правительства и еще до окончания рабочего дня рубль отыграл все потери. Не исключено, что уже в ближайшее время оптимизм по торговому вопросу на глобальных площадках будет полностью отыгран, и финансовым рынкам еще предстоит коррекция. В то же время в ближайшую неделю рубль будет получать поддержку со стороны продажи валютной выручки экспортерами, что вероятно ограничит его потери в случае фиксации прибыли на рынках EM", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок растут в четверг, но находятся вблизи минимальных уровней за шесть недель на фоне признаков достаточного предложения на рынке, которые отодвинули на второй план надежду на то, что торговое соглашение между США и Китаем будет стимулировать спрос.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК укрепилась на 0,28% - до $64,18 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,03% - до $57,86 за баррель.

Давление на нефтяные котировки накануне оказали еженедельные данные о запасах энергоносителей в США. Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило, что резервы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.

В то же время EIA сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 6,7 млн баррелей, дистиллятов - на 8,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 3,3 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,33% и 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях вторника - 6,43%, 6,47% и 6,48% годовых соответственно.