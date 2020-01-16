Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и потенциалу роста за счет подавленного спроса из-за внешнеторговых опасений. Кроме того, сектор должен почувствовать позитивное влияние ряда структурных драйверов", - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

Акции промышленных компаний показали рост на 27% и стали вторым сегментом по темпам роста на рынке, а также единственным сегментом, помимо информационных технологий, который показал результат выше рынка. Патрик Ланг полагает, что акции промышленного сектора продолжат рост в 2020 году, поскольку рыночные оценки компаний остаются привлекательными, а темпы роста прибылей должны сильно ускориться.

"Основываясь на прогнозах по коэффициенту цена-прибыль, акции сектора торгуются с мультипликатором 17.5 по отношению к прибыли на акцию в следующем году, что в целом соответствует долгосрочным среднеисторическим значениям, - указывает эксперт Julius Baer. - Рост прибылей в 2020 году должен снова составить около 14%, и мы не будем удивлены пересмотрам отчетов по прибылям в сторону повышения, поскольку макроэкономическая ситуация стала улучшаться, а отложенный спрос начинает поддерживать темпы роста".

Исторически глобальные индексы PMI и индекс IFO являлись ключевыми драйверами акций промышленных компаний по всему миру, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем, что эти прогнозные индикаторы продолжат восстанавливаться с текущих относительно низких уровней. Более того, сегмент акций промышленных компаний является поздним циклическим сегментом, который исторически показывал результаты выше рынка в последние два года растущего рынка, поскольку компании достигают полной производственной мощности и планируют инвестиции в дополнительные мощности. В ходе текущего цикла, расходы на капитальные вложения относительно ВВП соответствовали исторически средним значениям, что говорит о перспективе дальнейшего роста, как в относительном, так и абсолютном отношении", - отмечает Патрик Ланг.

"Исторически капитальные расходы являются волатильным компонентом ВВП и начинают расти, когда темпы экономического роста значительно превышают 1%. Развивающиеся экономики, на которые приходится 20% общей выручки, были важным драйвером роста в последнее десятилетия, и продолжат способствовать ускорению темпов роста сектора. В результате, мы полагаем, что акции производственного сектора остаются привлекательными инструментами для получения прибыли на поздней стадии текущего экономического цикла, и являются наиболее привлекательным сегментом в развитых странах, который позволит выиграть от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем". - заключает эксперт Julius Baer.