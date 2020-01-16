Назначение Мишустина на пост премьер-министра для рынка нейтрально - ITI Capital

Назначение Мишустина на пост премьер-министра, давшее старт транзиту власти, призвано повысить эффективность правительства, которое должно стать драйвером экономических реформ, отмечает в комментарии главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В числе его первоочередных задач - повышение уровня жизни, снижение коррупции, увеличение прозрачности работы кабинета, возвращение уверенности нерезидентов в российском рынке, хотя снижение политических рисков зависит от действий президента.

"Выбор кандидатуры Мишустина - правильный тактический ход, т.к. новый премьер не должен ассоциироваться ни с силовиками, ни с либералами, - отмечает Искандер Луцко. - С назначения Мишустина прямого транзита власти больше не будет. Решение обеспечит деполитизацию, фокус на нацпроектах - от них будет зависеть успех нового кабинета, в который, возможно, войдет Алексей Кудрин. Для рынка назначение нейтрально".