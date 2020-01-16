Российским активам удается сохранять стабильность - БКС

Российским активам удается сохранять стабильность, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, весьма неожиданный уход правительства РФ в отставку не стает фактором значительного влияния на динамику российских рынков.

"Курс рубля в ближайшей перспективе продолжит формироваться главным образом под воздействием сохранения иностранного спроса на российские активы, с одной стороны, и давления от увеличенных объёмов покупок валюты на рынке ЦБ РФ - с другой. Ожидаем движения курса рубля в перспективе второй половины января-начале февраля в диапазоне 61-63,5 рублей за доллар", - прогнозирует Антон Покатович.