Акции "Магнита" обладают неплохими перспективами повышения - ИК "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы к середине торгов четверга пребывали в плюсе, но держались на расстоянии от недавних максимумов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,77% до 3156,69 пункта, а индекс РТС прибавил 0,63%, до 1612,44 пункта.

Рубль к середине сессии ослаб к доллару и евро, корректируясь от многонедельных максимумов. Доллар находился выше 61,50 руб., а евро стремился к 69 руб.

Лидерами роста к середине дня были обыкновенные акции "Мечела" (+4,46%) и бумаги "Детского мира" (+4,14%). Акции "Магнита" подорожали на 3,04%. В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,56% и -0,90% соответственно).

По мнению эксперта ИК "Велес Капитал", с технической точки зрения акции "Магнита" на этой неделе поднялись к максимумам с сентября прошлого года (3577 руб.), после чего немного сдали позиции, не удержав сопротивление 3550 руб. "Последняя отметка служит препятствием для развития роста бумаг в район 3710 руб. (пики с августа 2019 года). ADX недельного графика говорит о сдержанной силе восходящего тренда и не исключает некоторой коррекции акций в район 3450 руб. В целом же бумаги до падения ниже 3310 руб. обладают неплохими среднесрочными и краткосрочными перспективами повышения", - отмечает Елена Кожухова.