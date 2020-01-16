Рынок акций утром поднялся к 3160 пунктам по индексу МосБиржи в ожидании назначения нового кабинета министров РФ

Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в четверг растет по большинству blue chips на фоне подъема фондовых площадок и нефти после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем, а также на ожиданиях новых назначений в кабинете министров РФ; индекс МосБиржи поднялся в район 3160 пунктов по главе с бумагами "Яндекса".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3159,79 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1615,83 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,4%.

Доллар подорожал до 61,61 рубля (+0,19 рубля).

Накануне президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним. Совет Госдумы рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг.

Фракция "Единая Россия" на заседании в четверг единогласно проголосовала за кандидатуру Мишустина на пост главы правительства РФ, заседание прошло без обсуждения фамилий министров в новом составе правительства.

Советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, присутствующий на встрече Мишустина с фракцией, сообщил, что Мишустин пообещал поддержать "Яндекс". "Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал Обухов в своём телеграм-канале в четверг.

На этих новостях акции "Яндекса" (+4,4%, до 2809,2 рубля) обновили исторический максимум - в четверг пик сделок составил 2869,2 рубля за штуку.

Также подорожали рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%).

Просели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%).

В США накануне фондовые индексы выросли, Dow Jones (+0,3%) впервые превысил психологически важную отметку 29 тыс. пунктов, S&P 500 (+0,2%) также обновил исторический максимум.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, что оказало позитивное влияние на рынок.

Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Кроме того, влияние на настроения участников фондового рынка оказывали опубликованные в среду экономические показатели и корпоративная отчетность.

Экономическая активность в США в последние шесть недель 2019 года продолжала увеличиваться сдержанными темпами, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор (Beige Book). "Ожидания на ближайшую перспективу остаются сдержанно благоприятными по всей стране", - отмечается в документе.

Финансовую отчетность за прошедший квартал пока опубликовали менее 10% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Из них у 77% прибыль превзошла прогнозы аналитиков.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), также нет единой динамики в Европе (индекс FTSE просел на 0,1%, немецкий DAX растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между США и КНР предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Нефть в четверг корректируется вверх после отката накануне до минимумов за шесть недель на данных Минэнерго США о росте запасов энергоносителей; цена Brent находится почти на $0,6 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Статистика показала сокращение запасов нефти в стране на 2,55 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5-1,1 млн баррелей, однако сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,21 за баррель (+0,3% и -0,8% в среду), мартовская цена WTI - $58,06 за баррель (+0,4% и -0,7% накануне).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, отставка правительства Медведева давно напрашивалась, но в то же время появилась неопределенность с тем, какую экономическую политику будет проводить новый кабинет министров и кто займет ключевые должности министра финансов и экономического развития.

Подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем уже было заложено в котировки и привело лишь к слабому подъему американских индексов. Впрочем, учитывая непредсказуемость Трампа, этот факт можно считать позитивным - по крайней мере, теперь сняты риски, что в последний момент американский лидер мог выдвинуть какие-то новые условия.

Акции "Газпрома" развернулись к росту. Является ли это традиционным взлетом перед фазой коррекции или просто отставшие бумаги начали догонять рынок - покажет время. Сопротивлением для индекса МосБиржи остается район 3170 пунктов, для пробития которого перегретому рынку нужны новые драйверы.

Для нефти Brent наиболее комфортным диапазоном можно назвать коридор $64-65 за баррель. Особых причин для выхода из него не видно, хотя слабая тенденция к снижению котировок прослеживается, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Трамп пообещал вскоре начать переговоры по второй фазе торгового соглашения, при заключении которой действующие импортные пошлины должны быть отменены. Ажиотажа на рынках после подписания "первой фазы" торгового соглашения не наблюдается.

Поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 3110 и 1600 пунктов соответственно, но относителоьно благоприятный внешний фон пока подталкивает индикаторы к росту - для индекса МосБиржи целью выступает обновление максимума, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, борьба с бедностью и ускорение темпов экономического роста в РФ во многом зависят от налоговой системы. Президент РФ Путин обещал не менять ее в течение шести лет, но вряд ли кто-то будет возражать против сокращения налоговой нагрузки на отдельные категории граждан или инвестиции. Президент РФ призвал увеличить объем капиталовложений в экономике до 25% в ближайшие годы.

Накануне президент США Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали торговую сделку первой фазы, реакция азиатских рынков оказалась скромной. Более того, в Китае индексы в четверг преимущественно снизились. Обещания Китая увеличить закупки американских товаров и услуг могут быть ограничены условием рыночных цен. Большинство пошлин первой волны остается в действии до подписания соглашения второй фазы. Соглашение также не решает вопрос ограниченного доступа на китайский рынок для финансовых компаний и многое другое.

В России основное влияние на рынок будут оказывать внутренние новости, связанные с утверждением нового главы правительства и формированием будущего состава кабинета министров, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, поводом к сохранению позитивных настроений за океаном могли послужить два фактора. Первым из них является рассмотрение в США мер по стимулированию экономики (речь идет о новом пакете налоговых послаблений). Плюс к этому вице-президент США Майк Пенс заявил, что США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торгового соглашения, которая, хоть и, возможно, будет разбита на несколько шагов, будет являться финализирующей итоговое соглашение. Министр финансов США Стивен Мнучин оценил позитивный эффект от первой фазы соглашения с Китаем и соглашения USMCA в виде ускорения темпов роста американского ВВП на 0,5-0,75%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+14,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+9,4%), акции "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+7,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,6%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,668 млрд рублей (из них 2,484 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).