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16 января 2020 года 12:55
Открыт потенциал роста для акций компаний потребительского сектора - "НФК-Сбережения"
Появилась долгосрочная перспектива развития у российских компаний, ориентированных на внутренний спрос. Это открывает потенциал роста котировок акций в первую очередь всего потребительского сектора, говорится в комментарии "НФК-Сбережения". "Перед властью поставлена миссия усиления суверенитета страны и перехода к социально-ориентированной экономике. Для этого государство должно решить демографические проблемы, создать условия для существенного повышения доходов граждан, обеспечить рост ВВП выше среднемировых темпов. При этом ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5% с доведением доли инвестиций до 25% в 2024 году. От того насколько эффективно будет решать поставленные задачи новое правительство, будет определяться динамика и на фондовых рынках. На текущий момент для инвесторов данная ситуация означает, что у российских компаний, ориентированных на внутренний спрос, впервые за многие годы появилась долгосрочная перспектива развития. Это открывает потенциал роста котировок акций в первую очередь всего потребительского сектора, - отмечает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. - С другой стороны, поставленные перед государством задачи предполагают ежегодное увеличение расходов порядка 500 млрд руб. (до 0,5% ВВП). В этой связи стимулирование расходов в условиях лага роста предложения послужит важнейшим проинфляционным фактором. Таким образом, в текущем году следует готовиться к росту инфляции. Более того, выход за пределы таргета может ускорить решение Банка России о завершении политики смягчения и переходу к более жесткой денежно-кредитной политике".
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16 января 2020 года 19:31
Москва. 16 января. Доллар и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. читать дальше
.16 января 2020 года 19:14
Москва. 16 января. Рынок акций РФ в четверг возобновил подъем вместе с мировыми площадками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем и намерений сторон приступить к обсуждению второй фазы", игроки также ожидали новых назначений в кабинете министров РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 3160 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги "Магнита". читать дальше
.16 января 2020 года 19:00
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг выросли на фоне спроса на риск после подписания торгсоглашения США-Китай
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.16 января 2020 года 18:51
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.16 января 2020 года 18:22
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.16 января 2020 года 17:42
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.16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
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.16 января 2020 года 16:26
БКС Глобал Маркетс не ожидает изменений в составе индекса MSCI Russia по итогам февральского пересмотра
"БКС Глобал Маркетс" не ожидает изменений в составе индекса MSCI Russia по итогам февральского пересмотра, результаты которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 февраля 2020 года по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании назначения правительства РФ
Москва. 16 января. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании назначения кабинета министров РФ. читать дальше
.16 января 2020 года 15:30
Назначение Мишустина на пост премьер-министра, давшее старт транзиту власти, призвано повысить эффективность правительства, которое должно стать драйвером экономических реформ, отмечает в комментарии главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В числе его первоочередных задач -... читать дальше
.16 января 2020 года 15:10
Предложение бумаг от Минфина в 2020 г. может оказаться больше, чем готов принять рынок - Райффайзенбанк
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.16 января 2020 года 14:47
Российским активам удается сохранять стабильность, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, весьма неожиданный уход правительства РФ в отставку не стает фактором значительного влияния на динамику российских рынков. "Курс рубля в ближайшей... читать дальше
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.16 января 2020 года 13:27
ING Bank ожидает смягчения бюджетной политики в РФ после назначения нового правительства, говорится в обзоре главного экономиста ING Bank по РФ Дмитрия Долгина. По мнению Долгина, приоритеты экономической политики РФ могут сместиться с поддержания макростабильности в сторону бюджетного... читать дальше
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